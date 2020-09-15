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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 сентября

Сегодня, 07:42

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 15 сентября.

  • Цифра дня -19
  • Цвет дня – красный
  • Число удачи – 1

В нумерологии этот день называется День мастерства.

В основе дня лежит снисходительность к ошибкам других и великодушие в мелочах. Сегодня смело можно проявлять свои амбиции, лидерские качества и характер. Но будьте бдительны и не переборщите, иначе это может перерасти в тщеславие, гордыню и диктат. Благотворительность сегодня приветствуется. А вот вопросы кредитов и долговых обязательств лучше перенести.

Красота и здоровье: позаботьтесь сегодня о своих сосудах и суставах. Будут полезны спорт, танцы и умеренная физическая активность.

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астрология нумерология Айсулу Ахимова
Источник: Сегодня
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