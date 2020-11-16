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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 16 ноября

Сегодня, 07:46

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 16 ноября.

  • Цифра дня – 13
  • Цвет дня – зеленый
  • Число удачи – 4

Смело стройте сегодня планы на ближайший месяц и заносите их в органайзер. Среди главных плюсов дня: терпение, гибкость мысли и интуиция. А вот среди минусов – авантюры и обман. В бизнесе хороший день, чтобы начать все с чистого листа.

Красота и здоровье: обязательно позаботьтесь о своих почках и мочеполовой системе. Полезен уход за лицом и расслабляющие ванны.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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