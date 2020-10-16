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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 16 октября

Сегодня, 07:35

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 16 октября.

  • Цифра дня – 12
  • Цвет дня – желтый
  • Число удачи – 3

Среди главных плюсов этого дня – милосердие, интуиция и знаки судьбы. А вот минусами пятницы, 16 октября, станут искушения, конфликты и пустые обиды. Если планировали на сегодня подписание бумаг, то лучше перенести эту процедуру на следующую неделю.

Красота и здоровье: обратите внимание на щитовидную железу и горло. Полезно будет заняться уходом за телом и программами на уменьшение веса.

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Источник: Сегодня
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