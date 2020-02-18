Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 февраля
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 18 февраля.
- Цифра дня – 15;
- Цвет дня – синий;
- Число удачи – 6.
В нумерологии это День законченной картины.
В основе дня – новые знания, мудрость и встреча с интересными людьми. Если вы услышите себя и свое сердце, заметите знаки судьбы, которые будут не случайными, вы сможете получить ответы на большинство мучающих вас вопросов. Сны сегодня информативны. В плане бизнеса хороший день для торговли и переездов, а также заключения контрактов. Любые начинания и финансовые дела должны быть тщательно продуманы, будьте внимательны к деталям.
Вечер этого дня хорошо завершить с друзьями и близкими людьми. Умерьте потребления алкогольных напитков и постарайтесь включить в еду больше овощей и фруктов оранжевого цвета. Берегите сердце и сосуды. Дети, рожденные сегодня, в будущем могут стать как и финансово независимыми личностями, так и творцами. Постарайтесь сегодня завершить день водными процедурами и лечь пораньше спать, поскольку именно сон сегодня восстановит здоровье.
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