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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 19 октября

Сегодня, 07:50

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 19 октября.

  • Цифра дня – 15
  • Цвет дня - синий
  • Число удачи – 6

В основе сегодняшнего дня лежит планирование – смело стройте планы и приступайте к их реализации. Плюсами дня является логика и детальный подход, а вот его минусами – азарт, алчность и обман.

В бизнесе вам поможет мудрое управление, а чтобы все было хорошо с инвестициями – совершайте только рациональные покупки.

Красота и фитнес: уделите внимание своим сосудам и сердцу. А уход за руками и волосами будет особенно полезным сегодня.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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