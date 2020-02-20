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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 февраля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:05

Предлагаем узнать счастливое число дня 20 февраля.

  • Цифра дня – 8;
  • Цвет дня – зеленый;
  • Число удачи – 8.

В нумерологии это День устойчивого впечатления.

В основе этого дня – большие энергии и сила мысли. Постарайтесь сегодня не погружаться надолго в одиночество и глубокие раздумья. Будьте более оптимистичным и замечайте с радостью любые победы и успехи – не только свои, но и близких. Все сложные вопросы, спорные моменты лучше отложить. В такой день важно находиться в душевном равновесие, и умение слышать себя поможет вам выбрать правильный путь. Если вы сегодня не готовы что-то начинать делать, доверьтесь внутреннему чутью и не делайте этого. Никаких новых дел сегодня лучше не начинать. При этом строить планы, мечтать и записывать идеи будущих задач и цели можно. В завершение дня полезные водные процедуры. Особенно хороши баня, спа и массаж.

Дети, рожденные сегодня, будут наделены уникальными способностями и особой программой исполнения желаний. Таким малышам не запрещайте мечтать и говорить свои мысли вслух. При этом, им нельзя с детства быть излишне обидчивым и мягкотелым.

В плане здоровья берегите печень и поджелудочную железу, избегайте употребления алкоголя и не переедайте. В еду полезно добавлять куркуму и гвоздику. А в отношении красоты хорошо окрашивать волосы, это принесет успех в делах.

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