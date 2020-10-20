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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 октября

Сегодня, 07:49

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 20 октября.

  • Цифра дня – 7
  • Цвет дня – фиолетовый
  • Число удачи – 7

Сегодня важно быть устойчивым и не нарушать своих обещаний. Среди плюсов дня – судьбоносные знаки, интуиция и амбициозность. А вот среди минусов стоит выделить импульсивность и суету. Все вопросы долговых обязательств и кредиты лучше отложить.

Красота и здоровье: хороший день для нагрузки в спортзале и танцев. Но стоит избегать травмоопасных видов спорта и поберечь голову.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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