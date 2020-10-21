Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 21 октября
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 21 октября.
- Цифра дня – 8
- Цвет дня – зеленый
- Число удачи – 8
Старайтесь сегодня, экономя на малом – не терять на крупном. Среди главных плюсов дня исполнение мечт, энергия и обаяние, а вот среди минусов – соблазны и жадность. Будет полезно сегодня провести анализ трат.
Красота и здоровье: обратите внимание на печень и легкие. А уход за волосами, различные маски и стрижки станут идеальным решением заботы о себе сегодня.
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