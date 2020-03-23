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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 марта

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Варвара Левская
Сегодня, 06:39

Предлагаем узнать счастливое число дня 23 марта.

  • Цифра дня – 12
  • Цвет дня – желтый
  • Число удачи – 3

В нумерологии этот день называется День любознательности.

В основе этого дня новые открытия, новые знания, чтения и общения с мудрыми учителями, наставниками.

Вибрации этого дня перенасыщены огромным количеством энергии, поэтому сдерживайте себя и контролируйте любые проявления агрессии. Любые спорные ситуации могут перерасти во враждебные на долгие годы. Поэтому следите за словами и избегайте отрицательных деструктивных эмоций.

В такие дни важно быть снисходительным и сдержанным, терпеливым к чужим недостаткам. Лучше всего отпустить обиды и простить тех, кто поступил с вами неподобающе.

Все незавершенные дела сегодня лучше доделать. При этом нового начинать пока не рекомендуется, также как и принимать сомнительные предложения от малознакомых людей.

Постарайтесь в ограничить контакты с людьми и проведите этот вечер в домашней атмосфере. Полезно медитация, йога и спокойная музыка.

Дети, рожденные в такие дни, как правило разносторонне не могут проявить себя в разных сверок деятельности. Но эти малыши крайне нетерпеливый и неустойчивая, поэтому воспитывается в них терпение и устойчивость с детства.

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нумерология Айсулу Ахимова
Источник: Сегодня
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