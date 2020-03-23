Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 марта
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 23 марта.
- Цифра дня – 12
- Цвет дня – желтый
- Число удачи – 3
В нумерологии этот день называется День любознательности.
В основе этого дня новые открытия, новые знания, чтения и общения с мудрыми учителями, наставниками.
Вибрации этого дня перенасыщены огромным количеством энергии, поэтому сдерживайте себя и контролируйте любые проявления агрессии. Любые спорные ситуации могут перерасти во враждебные на долгие годы. Поэтому следите за словами и избегайте отрицательных деструктивных эмоций.
В такие дни важно быть снисходительным и сдержанным, терпеливым к чужим недостаткам. Лучше всего отпустить обиды и простить тех, кто поступил с вами неподобающе.
Все незавершенные дела сегодня лучше доделать. При этом нового начинать пока не рекомендуется, также как и принимать сомнительные предложения от малознакомых людей.
Постарайтесь в ограничить контакты с людьми и проведите этот вечер в домашней атмосфере. Полезно медитация, йога и спокойная музыка.
Дети, рожденные в такие дни, как правило разносторонне не могут проявить себя в разных сверок деятельности. Но эти малыши крайне нетерпеливый и неустойчивая, поэтому воспитывается в них терпение и устойчивость с детства.
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