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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 сентября

Сегодня, 08:40

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 23 сентября.

  • Цифра дня -18
  • Цвет дня – белый
  • Число удачи – 9

В нумерологии этот день называется День прорыва.

Сегодня важно отслеживать свои слова и мысли. Хороший день для реализации целей, проявляя настойчивость, добиваться карьерного роста. Минусы дня связаны с категоричностью, избегайте пустых бесед и не проявляйте сегодня чрезмерную жесткость. В бизнесе удачными будут проведения переговоров и собеседования.

Красота и здоровье: обратите пристальное внимание на почки и артериальное давление. Сегодня будут полезны любые медитативные практики и просто прослушивание любимой музыки.

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Источник: Сегодня
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