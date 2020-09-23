Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 сентября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 23 сентября.

Цифра дня -18

-18 Цвет дня – белый

– белый Число удачи – 9

В нумерологии этот день называется День прорыва .

Сегодня важно отслеживать свои слова и мысли. Хороший день для реализации целей, проявляя настойчивость, добиваться карьерного роста. Минусы дня связаны с категоричностью, избегайте пустых бесед и не проявляйте сегодня чрезмерную жесткость. В бизнесе удачными будут проведения переговоров и собеседования.

Красота и здоровье : обратите пристальное внимание на почки и артериальное давление. Сегодня будут полезны любые медитативные практики и просто прослушивание любимой музыки.

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