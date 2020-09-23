Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 сентября
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 23 сентября.
- Цифра дня -18
- Цвет дня – белый
- Число удачи – 9
В нумерологии этот день называется День прорыва.
Сегодня важно отслеживать свои слова и мысли. Хороший день для реализации целей, проявляя настойчивость, добиваться карьерного роста. Минусы дня связаны с категоричностью, избегайте пустых бесед и не проявляйте сегодня чрезмерную жесткость. В бизнесе удачными будут проведения переговоров и собеседования.
Красота и здоровье: обратите пристальное внимание на почки и артериальное давление. Сегодня будут полезны любые медитативные практики и просто прослушивание любимой музыки.
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