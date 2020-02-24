Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 февраля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 24 февраля.

Цифра дня – 12;

– 12; Цвет дня – желтый;

– желтый; Число удачи – 3.

В нумерологии это День жертвы.

В основе этого дня – обостренная интуиция, знаки судьбы, информативные сны. Многие из вас почувствуют то, что им необходимо. К решению многих вопросов подходите с миротворческой точки зрения, помня, что худой мир гораздо лучше доброй ссоры. Постарайтесь сегодня скорректировать свою жизнь – как минимум поменять образ жизни и питания. Хорошо начинать заниматься спортом либо ввести здоровый образ жизни.

Красота и здоровье : увлажнение кожи, SPA-процедуры и бани будут полезны. Cтрижка волос сегодня приветствуется, она принесет новые эмоции и краски в жизни. Уязвимы поджелудочная железа и сердце.

Дети, рожденные в такой день, с детства наделены необычными качествами, связанными с внутренним чутьем, но при этом не усидчивы и суетливы. Таких малышей важно с детства правильно направить на укрепление внутреннего духа и умение доводить все до конца, не перегорая на полпути.

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