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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 февраля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:15

Предлагаем узнать счастливое число дня 24 февраля.

  • Цифра дня – 12;
  • Цвет дня – желтый;
  • Число удачи – 3.

В нумерологии это День жертвы.

В основе этого дня – обостренная интуиция, знаки судьбы, информативные сны. Многие из вас почувствуют то, что им необходимо. К решению многих вопросов подходите с миротворческой точки зрения, помня, что худой мир гораздо лучше доброй ссоры. Постарайтесь сегодня скорректировать свою жизнь – как минимум поменять образ жизни и питания. Хорошо начинать заниматься спортом либо ввести здоровый образ жизни.

Красота и здоровье: увлажнение кожи, SPA-процедуры и бани будут полезны. Cтрижка волос сегодня приветствуется, она принесет новые эмоции и краски в жизни. Уязвимы поджелудочная железа и сердце.

Дети, рожденные в такой день, с детства наделены необычными качествами, связанными с внутренним чутьем, но при этом не усидчивы и суетливы. Таких малышей важно с детства правильно направить на укрепление внутреннего духа и умение доводить все до конца, не перегорая на полпути.

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