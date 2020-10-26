Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 26 октября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 26 октября.

Цифра дня – 13

– 13 Цвет дня – зеленый

– зеленый Число удачи - 4

В основе сегодняшнего дня честность и верность своим принципам. Среди плюсов дня гибкость и самоконтроль, а среди минусов – переоценивание своих сил и хитрость. В бизнесе старайтесь начинать только то, что уверенно сможете выполнить и довести до конца.

Красота и здоровье: проследите за своей щитовидной железой и печенью. А массаж и ванна перед сном станут замечательным завершением дня.

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