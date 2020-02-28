Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 28 февраля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 28 февраля.

Цифра дня – 16;

– 16; Цвет дня – фиолетовый;

– фиолетовый; Число удачи – 7.

В нумерологии это Жаркий день .

В основе дня – гармония интуиции и логики. В такие дни у многих приходят верные знаки и озарение. Особо чувствительные смогут не только прочувствовать ауру другого человека, но и даже считать мысли. Этот день связан с укреплением связей и взаимоотношений. Поэтому всем тем, кто не встретил ещё свою вторую половинку, важно присмотреться вокруг. Не игнорируйте встречи и возможность новых знакомств. Всем тем кто в ссоре, не упустите момент для примирения. Используйте лёгкую энергию дня для того, чтобы внести больше позитивных эмоций в свою жизнь.

В такие дни хорошо делать покупки для себя и близких, особенно благоприятны инвестиции в дом и семью.

Дети, родившиеся сегодня, в будущем могут стать великими творцами и фантазерами, из таких малышей получаются гениальные художники и режиссеры.

Здоровье и красота : берегите легкие, горло и голову. Полезны любые процедуры по уходу за кожей лица. Стрижки также порадуют многих.

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