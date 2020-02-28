Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 28 февраля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Марина Попович
Сегодня, 06:15

Предлагаем узнать счастливое число дня 28 февраля.

  • Цифра дня – 16;
  • Цвет дня – фиолетовый;
  • Число удачи – 7.

В нумерологии это Жаркий день.

В основе дня – гармония интуиции и логики. В такие дни у многих приходят верные знаки и озарение. Особо чувствительные смогут не только прочувствовать ауру другого человека, но и даже считать мысли. Этот день связан с укреплением связей и взаимоотношений. Поэтому всем тем, кто не встретил ещё свою вторую половинку, важно присмотреться вокруг. Не игнорируйте встречи и возможность новых знакомств. Всем тем кто в ссоре, не упустите момент для примирения. Используйте лёгкую энергию дня для того, чтобы внести больше позитивных эмоций в свою жизнь.

В такие дни хорошо делать покупки для себя и близких, особенно благоприятны инвестиции в дом и семью.

Дети, родившиеся сегодня, в будущем могут стать великими творцами и фантазерами, из таких малышей получаются гениальные художники и режиссеры.

Здоровье и красота: берегите легкие, горло и голову. Полезны любые процедуры по уходу за кожей лица. Стрижки также порадуют многих.

Читайте также:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Что ждать от 2020 года: прогноз нумеролога
нумерология Айсулу Ахимова
Реклама

Новости партнеров

Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике "велосипедистка дня"
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Какая коса – такая судьба: как волосы влияют на судьбу женщины
Какая коса – такая судьба: как волосы влияют на судьбу женщины
Алла Пугачева сняла парик. Долой ненатуральность!
Алла Пугачева сняла парик. Долой ненатуральность!

Популярные статьи

Вчера, 19:15Food

Что приготовить на 8 Марта: три рецепта легких десертов

Вчера, 14:58Fun

Смесь кота и собаки: на фото показали животное необычной породы

Вчера, 11:10Fun

"Забавное лицо" журналиста во время репортажа о погоде рассмешило зрителей: видео

Вчера, 10:39Fun

Показали невероятные фото из 120-летней "капсулы времени"

Вчера, 08:25Fun

Вожак стаи приматов с двумя самками убежал от стерилизации: видео

26 февраляШоу-бизнес

Коронавирус у Джеки Чана: СМИ раскрыли правду

26 февраляШоу-бизнес

"Детей я не вижу, не слышу": экс-супруга Сереги заявила, что он отобрал у нее сыновей

26 февраляШоу-бизнес

Любят отдыхать в Греции: Андрей Данилко рассказал всю правду о романе с "мамой" Сердючки

26 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Близнецы зайдут в тупик, а у Скорпионов возникнут новые идеи

25 февраляШоу-бизнес

По стопам Адель: экс-супруга Евгения Петросяна похудела на 46 килограммов

25 февраляШоу-бизнес

44-летняя Наталья Могилевская решилась на эксперимент с имиджем: фото результата

25 февраляFun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

25 февраляFun

Что ожидают девушки на 8 Марта от мужчин: ТОП-5 идей

25 февраляWellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

25 февраляШоу-бизнес

"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

25 февраляFood

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

Новости партнеров

Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде
Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде
Простые сырники из творога на сковороде
Простые сырники из творога на сковороде
Дочка Олі Полякової оприлюднила пікантні фото: вся в маму
Дочка Олі Полякової оприлюднила пікантні фото: вся в маму
Дружина MONATIK показала реальне обличчя без макіяжу
Дружина MONATIK показала реальне обличчя без макіяжу
ЗМІ з'ясували, з ким насправді зустрічається Дан Балан
ЗМІ з'ясували, з ким насправді зустрічається Дан Балан
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Доктор Комаровский назвал худшее средство для лечения кашля
Доктор Комаровский назвал худшее средство для лечения кашля
5 способов выглядеть стильно в холодную пору
5 способов выглядеть стильно в холодную пору