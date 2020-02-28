Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 28 февраля
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 28 февраля.
- Цифра дня – 16;
- Цвет дня – фиолетовый;
- Число удачи – 7.
В нумерологии это Жаркий день.
В основе дня – гармония интуиции и логики. В такие дни у многих приходят верные знаки и озарение. Особо чувствительные смогут не только прочувствовать ауру другого человека, но и даже считать мысли. Этот день связан с укреплением связей и взаимоотношений. Поэтому всем тем, кто не встретил ещё свою вторую половинку, важно присмотреться вокруг. Не игнорируйте встречи и возможность новых знакомств. Всем тем кто в ссоре, не упустите момент для примирения. Используйте лёгкую энергию дня для того, чтобы внести больше позитивных эмоций в свою жизнь.
В такие дни хорошо делать покупки для себя и близких, особенно благоприятны инвестиции в дом и семью.
Дети, родившиеся сегодня, в будущем могут стать великими творцами и фантазерами, из таких малышей получаются гениальные художники и режиссеры.
Здоровье и красота: берегите легкие, горло и голову. Полезны любые процедуры по уходу за кожей лица. Стрижки также порадуют многих.
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