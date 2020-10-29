Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 октября
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 29 октября.
- Цифра дня – 16
- Цвет дня – фиолетовый, лиловый и сиреневый
- Число удачи – 7
В основе дня лежат активные действия. Не стоит сбавлять темп. Среди плюсов дня – креатив, логика и трудоспособность, а среди минусов – лень, скука и хандра. В бизнесе будет полезно заняться обнаружением недочетов и корректировкой.
Красота и здоровье: обратите внимание на кишечник и печень. Откажитесь по возможности от сладкого и чрезмерного соленого.
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