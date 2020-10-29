Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 октября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 29 октября.

Цифра дня – 16

– 16 Цвет дня – фиолетовый, лиловый и сиреневый

– фиолетовый, лиловый и сиреневый Число удачи – 7

В основе дня лежат активные действия. Не стоит сбавлять темп. Среди плюсов дня – креатив, логика и трудоспособность, а среди минусов – лень, скука и хандра. В бизнесе будет полезно заняться обнаружением недочетов и корректировкой.

Красота и здоровье: обратите внимание на кишечник и печень. Откажитесь по возможности от сладкого и чрезмерного соленого.

Читайте также:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться