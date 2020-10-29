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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 октября

Сегодня, 07:17

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 29 октября.

  • Цифра дня – 16
  • Цвет дня – фиолетовый, лиловый и сиреневый
  • Число удачи – 7

В основе дня лежат активные действия. Не стоит сбавлять темп. Среди плюсов дня – креатив, логика и трудоспособность, а среди минусов – лень, скука и хандра. В бизнесе будет полезно заняться обнаружением недочетов и корректировкой.

Красота и здоровье: обратите внимание на кишечник и печень. Откажитесь по возможности от сладкого и чрезмерного соленого.

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Источник: Сегодня
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