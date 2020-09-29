Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 сентября
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 29 сентября.
- Цифра дня – 24
- Цвет дня – синий
- Число удачи – 6
В нумерологии этот день называется День заряженного реактора.
Сегодня важно избегать импульсивных действий и саморазрушения. Среди плюсов дня – мышление, память и устойчивость. А вот среди минусов дня – возможность различных авантюр, алчность и обман. В бизнесе старайтесь все вопросы кредитов и долгов перенести на другой день.
Красота и здоровье: обратите особое внимание сегодня на суставы и ЖКТ. А танцы, спорт и ходьба помогут чувствовать себя лучше.
Читайте также:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное