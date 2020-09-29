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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 сентября

Сегодня, 07:12

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 29 сентября.

  • Цифра дня – 24
  • Цвет дня – синий
  • Число удачи – 6

В нумерологии этот день называется День заряженного реактора.

Сегодня важно избегать импульсивных действий и саморазрушения. Среди плюсов дня – мышление, память и устойчивость. А вот среди минусов дня – возможность различных авантюр, алчность и обман. В бизнесе старайтесь все вопросы кредитов и долгов перенести на другой день.

Красота и здоровье: обратите особое внимание сегодня на суставы и ЖКТ. А танцы, спорт и ходьба помогут чувствовать себя лучше.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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