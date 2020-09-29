Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 сентября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 29 сентября.

Цифра дня – 24

– 24 Цвет дня – синий

– синий Число удачи – 6

В нумерологии этот день называется День заряженного реактора.

Сегодня важно избегать импульсивных действий и саморазрушения. Среди плюсов дня – мышление, память и устойчивость. А вот среди минусов дня – возможность различных авантюр, алчность и обман. В бизнесе старайтесь все вопросы кредитов и долгов перенести на другой день.

Красота и здоровье : обратите особое внимание сегодня на суставы и ЖКТ. А танцы, спорт и ходьба помогут чувствовать себя лучше.

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