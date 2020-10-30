Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 30 октября

Сегодня, 07:37

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 30 октября.

  • Цифра дня – 8
  • Цвет дня – зеленый
  • Число удачи - 8

В основе сегодняшнего дня лежит логическое завершение начатого. Среди плюсов дня уверенность и самодисциплина, а вот среди минусов дня – разочарования, обиды и мелочность. Лучше откажитесь сегодня от крупных трат.

Красота и здоровье: обратите внимание на мочеполовую систему, возможны сбои в гормональной системе. Благоприятными будут занятия творчеством.

Читайте также:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как запрограммировать себя на успех в день осеннего равноденствия: ответ нумеролога Гороскоп на неделю 25-31 октября: все знаки зодиака
нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Джорджина Родрігес продемонструвала пишні форми. Фото
Джорджина Родрігес продемонструвала пишні форми. Фото
Сестра Крутого влепила "пощечину" возмущенной Распутиной
Сестра Крутого влепила "пощечину" возмущенной Распутиной
В семье Лилии Ребрик случилось пополнение
В семье Лилии Ребрик случилось пополнение

Популярные статьи

Вчера, 16:26Афиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

Вчера, 11:57Шоу-бизнес

"Мисс Америка" Леанза Корнетт умерла в возрасте 49 лет

Вчера, 09:52Шоу-бизнес

Брэд Питт расстался со своей 27-летней девушкой – СМИ

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Потап, Горбунов, Осадчая и другие: кто кому кум в украинском шоу-бизнесе

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 29 октября: Близнецов ждет сложный выбор, а Ракам нужно расслабиться

28 октябряШоу-бизнес

"Прям помолодела": Джамала кардинально изменила имидж (фото)

28 октябряШоу-бизнес

Украинская модель и блогер призналась, что ее изнасиловали в 15 лет

28 октябряFun

Первоклассник нашел древнее животное – оно обитало на планете 247 млн лет назад (фото)

28 октябряFun

Любуйтесь самыми смешными фото животных. Это дерзкая черепаха и хватающийся за сердце суслик

28 октябряTravel

ТОП-5 горнолыжных курортов Украины: куда ехать, почем и зачем

28 октябряEvents

Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

28 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 28 октября: Водолеям не стоит навязывать свою дружбу, а Рыбам – прокрастинировать

27 октябряFood

Что приготовить на Хэллоуин: пять рецептов праздничных блюд

27 октябряШоу-бизнес

Фагот объяснил, почему не хочет жениться на Навроцкой, с которой вместе уже 11 лет

27 октябряАктуально

Цвет и блеск: секреты ухода за окрашенными волосами

27 октябряFood

Как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками: лучшие идеи с фото

Новости партнеров

Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Взгляд Базанова на футболе приковала дочь главного судьи в АБФФ
Взгляд Базанова на футболе приковала дочь главного судьи в АБФФ
Как избавиться от муравьев в доме: способы, которые работают
Как избавиться от муравьев в доме: способы, которые работают
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Это удар в спину: у Наташи Королевой траур. Ушел на небеса
Это удар в спину: у Наташи Королевой траур. Ушел на небеса
Такие браки регистрируют лишь в Европе: Сергей Лазарев
Такие браки регистрируют лишь в Европе: Сергей Лазарев
Бодипозитив: Дочь Мадонны показала новое провокационное фото
Бодипозитив: Дочь Мадонны показала новое провокационное фото
Претендентка на звання найкрасивішої спортсменки Казахстану
Претендентка на звання найкрасивішої спортсменки Казахстану

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять