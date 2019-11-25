Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Число удачи - 25 ноября Фото: Pixabay

Цифра дня – 21;

– 21; Цвет дня – желтый;

– желтый; Число удачи – 3;

– 3; Плюсы дня: интуиция, чуткость и творческая энергия;

интуиция, чуткость и творческая энергия; Минусы дня: эмоциональная неустойчивость и несдержанность в словах;

эмоциональная неустойчивость и несдержанность в словах; Основа дня: мудрые решения и милосердие.

В нумерологии это День длительных усилий. В основе дня лежит ваша мудрость, любовь к миру, милосердие и чуткость. Интуиция сегодня настолько точна, что многим даст ответы на давно не решенные вопросы. Обратная сторона дня связана с эмоциональной неустойчивостью и неосторожно брошенными фразами. Постарайтесь быть спокойными и перенесите все серьезные переговоры на другой момент. Если находитесь в размолвках, то лучше сделать шаг навстречу друг другу.

Обратная сторона дня несет беспечность и авантюры, связанные с пустыми вложениями. Хорошо рассчитаться с долгами и повременить с крупными покупками. Детальнее смотрите в видео!

Читайте также гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.