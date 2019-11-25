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Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:08
Число удачи - 25 ноября
Число удачи - 25 ноября
Фото: Pixabay
  • Цифра дня – 21;
  • Цвет дня – желтый;
  • Число удачи – 3;
  • Плюсы дня: интуиция, чуткость и творческая энергия;
  • Минусы дня: эмоциональная неустойчивость и несдержанность в словах;
  • Основа дня: мудрые решения и милосердие.

В нумерологии это День длительных усилий. В основе дня лежит ваша мудрость, любовь к миру, милосердие и чуткость. Интуиция сегодня настолько точна, что многим даст ответы на давно не решенные вопросы. Обратная сторона дня связана с эмоциональной неустойчивостью и неосторожно брошенными фразами. Постарайтесь быть спокойными и перенесите все серьезные переговоры на другой момент. Если находитесь в размолвках, то лучше сделать шаг навстречу друг другу.

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Обратная сторона дня несет беспечность и авантюры, связанные с пустыми вложениями. Хорошо рассчитаться с долгами и повременить с крупными покупками. Детальнее смотрите в видео!

Читайте также гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака.

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нумерология Айсулу Ахимова цифра дня число удачи
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