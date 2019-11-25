Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 21;
- Цвет дня – желтый;
- Число удачи – 3;
- Плюсы дня: интуиция, чуткость и творческая энергия;
- Минусы дня: эмоциональная неустойчивость и несдержанность в словах;
- Основа дня: мудрые решения и милосердие.
В нумерологии это День длительных усилий. В основе дня лежит ваша мудрость, любовь к миру, милосердие и чуткость. Интуиция сегодня настолько точна, что многим даст ответы на давно не решенные вопросы. Обратная сторона дня связана с эмоциональной неустойчивостью и неосторожно брошенными фразами. Постарайтесь быть спокойными и перенесите все серьезные переговоры на другой момент. Если находитесь в размолвках, то лучше сделать шаг навстречу друг другу.
Обратная сторона дня несет беспечность и авантюры, связанные с пустыми вложениями. Хорошо рассчитаться с долгами и повременить с крупными покупками. Детальнее смотрите в видео!
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