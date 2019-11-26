Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Число удачи - 26 ноября Фото: Pexels

Цифра дня – 22;

– 22; Цвет дня – зелёный;

– зелёный; Число удачи – 4;

– 4; Плюсы дня : обаяние, энергия и рационализм;

: обаяние, энергия и рационализм; Минусы дня : искушения, обман и нарушенные клятвы;

: искушения, обман и нарушенные клятвы; Основа дня: не торопить события и действовать согласно приоритетам.

В нумерологии это "День своеобразия".

Отличный день для подведения итогов и завершения всех ранее начатых проектов. Сегодня также хорошо встречаться, общаться и проводить время с близкими по духу людьми. Энергия дня позволит вам успеть сделать несколько дел одновременно, главное – с утра выстроить план действий и приоритетных задач. Будьте активны и доброжелательны, при этом не торопите события.

В отношении здоровья стоит заняться очищением кишечника, а также добавить в рацион больше имбиря и облепихи.

Детальнее – смотрите в видео!

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