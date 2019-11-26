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Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:05
Число удачи - 26 ноября
Число удачи - 26 ноября
Фото: Pexels
  • Цифра дня – 22;
  • Цвет дня – зелёный;
  • Число удачи – 4;
  • Плюсы дня: обаяние, энергия и рационализм;
  • Минусы дня: искушения, обман и нарушенные клятвы;
  • Основа дня: не торопить события и действовать согласно приоритетам.

В нумерологии это "День своеобразия".

Отличный день для подведения итогов и завершения всех ранее начатых проектов. Сегодня также хорошо встречаться, общаться и проводить время с близкими по духу людьми. Энергия дня позволит вам успеть сделать несколько дел одновременно, главное – с утра выстроить план действий и приоритетных задач. Будьте активны и доброжелательны, при этом не торопите события.

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В отношении здоровья стоит заняться очищением кишечника, а также добавить в рацион больше имбиря и облепихи.

Детальнее – смотрите в видео!

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нумерология Айсулу Ахимова цифра дня число удачи
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