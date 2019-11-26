Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 22;
- Цвет дня – зелёный;
- Число удачи – 4;
- Плюсы дня: обаяние, энергия и рационализм;
- Минусы дня: искушения, обман и нарушенные клятвы;
- Основа дня: не торопить события и действовать согласно приоритетам.
В нумерологии это "День своеобразия".
Отличный день для подведения итогов и завершения всех ранее начатых проектов. Сегодня также хорошо встречаться, общаться и проводить время с близкими по духу людьми. Энергия дня позволит вам успеть сделать несколько дел одновременно, главное – с утра выстроить план действий и приоритетных задач. Будьте активны и доброжелательны, при этом не торопите события.
В отношении здоровья стоит заняться очищением кишечника, а также добавить в рацион больше имбиря и облепихи.
Детальнее – смотрите в видео!
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