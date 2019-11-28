Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Цифра дня - 28 ноября Фото: Pexels

Цифра дня – 24;

– 24; Цвет дня – синий;

– синий; Число удачи – 6;

– 6; Плюсы дня : анализ, дипломатия и точность;

: анализ, дипломатия и точность; Минусы дня : спонтанность и авантюризм;

: спонтанность и авантюризм; Основа дня: закладка фундамента.

В нумерологии это "День одинокого волка".

В основе дня лежит самоконтроль, выверенные решения, устойчивость и трудолюбие. Встречи, знакомства и закладку фундамента в отношения лучше запланировать и провести в первой половине дня. Обратная сторона связана с большими потоками энергии, которые могут принести излишнюю напористость, агрессию и даже разрушение. Не поддавайтесь перепадам эмоций, избегая подозрительности и гнева. В такие моменты энергия, направленная на созидание, принесет большой прорыв в будущем. Хорошо посвятить время чтению и занятиям любимым делом и хобби.

Если вы давно планировали записаться на обучающие курсы либо на изучение иностранных языков, то сейчас наиболее благоприятный момент для этого.

Детальнее – смотрите в видео!

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