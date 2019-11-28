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Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:02
Цифра дня - 28 ноября
Цифра дня - 28 ноября
Фото: Pexels
  • Цифра дня – 24;
  • Цвет дня – синий;
  • Число удачи – 6;
  • Плюсы дня: анализ, дипломатия и точность;
  • Минусы дня: спонтанность и авантюризм;
  • Основа дня: закладка фундамента.

В нумерологии это "День одинокого волка".

В основе дня лежит самоконтроль, выверенные решения, устойчивость и трудолюбие. Встречи, знакомства и закладку фундамента в отношения лучше запланировать и провести в первой половине дня. Обратная сторона связана с большими потоками энергии, которые могут принести излишнюю напористость, агрессию и даже разрушение. Не поддавайтесь перепадам эмоций, избегая подозрительности и гнева. В такие моменты энергия, направленная на созидание, принесет большой прорыв в будущем. Хорошо посвятить время чтению и занятиям любимым делом и хобби.

Если вы давно планировали записаться на обучающие курсы либо на изучение иностранных языков, то сейчас наиболее благоприятный момент для этого.

Детальнее – смотрите в видео!

Читайте также гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака.

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нумерология Айсулу Ахимова цифра дня число удачи
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