Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 24;
- Цвет дня – синий;
- Число удачи – 6;
- Плюсы дня: анализ, дипломатия и точность;
- Минусы дня: спонтанность и авантюризм;
- Основа дня: закладка фундамента.
В нумерологии это "День одинокого волка".
В основе дня лежит самоконтроль, выверенные решения, устойчивость и трудолюбие. Встречи, знакомства и закладку фундамента в отношения лучше запланировать и провести в первой половине дня. Обратная сторона связана с большими потоками энергии, которые могут принести излишнюю напористость, агрессию и даже разрушение. Не поддавайтесь перепадам эмоций, избегая подозрительности и гнева. В такие моменты энергия, направленная на созидание, принесет большой прорыв в будущем. Хорошо посвятить время чтению и занятиям любимым делом и хобби.
Если вы давно планировали записаться на обучающие курсы либо на изучение иностранных языков, то сейчас наиболее благоприятный момент для этого.
Детальнее – смотрите в видео!
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