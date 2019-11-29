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Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:06
Узнайте счастливое число дня - 29 ноября
Узнайте счастливое число дня - 29 ноября
Фото: Depositphotos
  • Цифра дня – 25;
  • Цвет дня – фиолетовый;
  • Число удачи – 7;
  • Плюсы дня: интуиция, харизма и творчество;
  • Минусы дня: обидчивость, полигамность и эмоции;
  • Основа дня: следуйте за сердцем и будьте открыты миру.

В нумерологии это "День подстрекателя".

Всем тем, кто в отношениях, энергия дня несет любовь, страсть и внимание к друг другу. А тем, кто еще не встретил свою вторую половину, сегодняшние встречи могут стать судьбоносными и счастливыми. В такие дни происходящее вокруг не случайно, обращайте внимание на мелочи и детали. Интуиция верна, также как и знаки судьбы. Сны информативны.

Дети рожденные в этот день могут проявить себя в творческих профессиях, но в этих малышах с детства важно воспитывать усидчивость и терпение. Постарайтесь не поддаться соблазнам и искушениям, поскольку обратная сторона дня связана с полигамностью и обманом.

Детальнее – смотрите в видео!

Читайте также гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака.

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нумерология Айсулу Ахимова цифра дня число удачи
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