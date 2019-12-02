Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 17;
- Цвет дня – зелёный;
- Число удачи – 8.
В нумерологии это "День больше жизни".
В основе дня лежит энергия исполнения желаний и целей. В такие моменты следует быть более внимательным ко всем произносимым вслух словам и мыслям. Избегайте проявления хандры и пессимизма. Также в такие дни лучше воздержаться от пустых бесед и сплетен. Всю энергию этого дня направьте на созидание и реализацию планов. В плане бизнеса день подходит для заключения соглашений и проведения переговоров.
Детей рожденных в такие дни полезно с детства обучать иностранным языкам и отдавать на курсы ораторского мастерства. В отношении здоровья, берегите бронхи и горло.
Продуктивного начала недели и хорошего настроения!
До Нового года осталось 29 дней.
Читайте также гороскоп на неделю 1-7 декабря: все знаки зодиака.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.