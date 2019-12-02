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Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:42
Узнайте цифру дня - 2 декабря
Узнайте цифру дня - 2 декабря
Фото: Pixabay
  • Цифра дня – 17;
  • Цвет дня – зелёный;
  • Число удачи – 8.

В нумерологии это "День больше жизни".

В основе дня лежит энергия исполнения желаний и целей. В такие моменты следует быть более внимательным ко всем произносимым вслух словам и мыслям. Избегайте проявления хандры и пессимизма. Также в такие дни лучше воздержаться от пустых бесед и сплетен. Всю энергию этого дня направьте на созидание и реализацию планов. В плане бизнеса день подходит для заключения соглашений и проведения переговоров.

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Детей рожденных в такие дни полезно с детства обучать иностранным языкам и отдавать на курсы ораторского мастерства. В отношении здоровья, берегите бронхи и горло.

Продуктивного начала недели и хорошего настроения!

До Нового года осталось 29 дней.

Читайте также гороскоп на неделю 1-7 декабря: все знаки зодиака.

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нумерология Айсулу Ахимова цифра дня число удачи
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