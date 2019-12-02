Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Узнайте цифру дня - 2 декабря Фото: Pixabay

Цифра дня – 17;

– 17; Цвет дня – зелёный;

– зелёный; Число удачи – 8.

В нумерологии это "День больше жизни".

В основе дня лежит энергия исполнения желаний и целей. В такие моменты следует быть более внимательным ко всем произносимым вслух словам и мыслям. Избегайте проявления хандры и пессимизма. Также в такие дни лучше воздержаться от пустых бесед и сплетен. Всю энергию этого дня направьте на созидание и реализацию планов. В плане бизнеса день подходит для заключения соглашений и проведения переговоров.

Детей рожденных в такие дни полезно с детства обучать иностранным языкам и отдавать на курсы ораторского мастерства. В отношении здоровья, берегите бронхи и горло.

Продуктивного начала недели и хорошего настроения!

До Нового года осталось 29 дней.

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