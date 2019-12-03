Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова Фото: Иван Марчук, Сегодня

Цифра дня – 18;

– 18; Цвет дня – белый;

– белый; Число удачи – 9.

В нумерологии это "День изобретательности".

В основе дня лежит внутреннее развитие и прогресс в карьере. Несмотря на присущую этому дню интуицию, наиболее верные решения придут через анализ и логику. Обратная сторона дня связана с эмоциональной нестабильностью и неосторожно брошенными фразами. Перенесите спорные вопросы и дела, связанные с кредитами и займами, на другой день.

Детям рожденным в такие дни хорошо с детства прививать любовь к чтению и получению знаний. Из таких малышей могут в будущем получится научные гении и первооткрыватели. В отношении здоровья – уязвимы почки и кишечник.

До Нового года осталось 28 дней.

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