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Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Узнайте счастливое число 12 декабря
Узнайте счастливое число 12 декабря
Фото: Depositphotos
  • Цифра дня – 18;
  • Цвет дня – белый;
  • Число удачи – 9.

В нумерологии этот день называется Днем физического самовыражения. Зеркальные вибрации дня связаны во многом с нашим внутренним состоянием. Обращайте внимание на детали, сны и знаки судьбы. Так энергия дня сильна, отложите все спорные моменты на другой день. Наполняйте себя радостью и положительными эмоциями.

Хорошо посвятить время близким и детям. Избегайте подозрительности и излишнего контроля. В такие дни важно не сболтнуть лишнего и не сделать поспешные выводы.

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Деток, рожденных сегодня, в будущем отличает цепкий ум. Эти малыши могут оставить след в научно-техническом прогрессе.

До Нового года осталось 19 дней!

Читайте также гороскоп на неделю 8-14 декабря: все знаки зодиака.

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нумерология Айсулу Ахимова цифра дня число удачи
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