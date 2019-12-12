Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 18;
- Цвет дня – белый;
- Число удачи – 9.
В нумерологии этот день называется Днем физического самовыражения. Зеркальные вибрации дня связаны во многом с нашим внутренним состоянием. Обращайте внимание на детали, сны и знаки судьбы. Так энергия дня сильна, отложите все спорные моменты на другой день. Наполняйте себя радостью и положительными эмоциями.
Хорошо посвятить время близким и детям. Избегайте подозрительности и излишнего контроля. В такие дни важно не сболтнуть лишнего и не сделать поспешные выводы.
Деток, рожденных сегодня, в будущем отличает цепкий ум. Эти малыши могут оставить след в научно-техническом прогрессе.
До Нового года осталось 19 дней!
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