Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Узнайте счастливое число 12 декабря Фото: Depositphotos

Цифра дня – 18;

– 18; Цвет дня – белый;

– белый; Число удачи – 9.

В нумерологии этот день называется Днем физического самовыражения. Зеркальные вибрации дня связаны во многом с нашим внутренним состоянием. Обращайте внимание на детали, сны и знаки судьбы. Так энергия дня сильна, отложите все спорные моменты на другой день. Наполняйте себя радостью и положительными эмоциями.

Хорошо посвятить время близким и детям. Избегайте подозрительности и излишнего контроля. В такие дни важно не сболтнуть лишнего и не сделать поспешные выводы.

Деток, рожденных сегодня, в будущем отличает цепкий ум. Эти малыши могут оставить след в научно-техническом прогрессе.

До Нового года осталось 19 дней!

Читайте также гороскоп на неделю 8-14 декабря: все знаки зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.