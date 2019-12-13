Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Счастливое число 13 декабря Фото: Depositphotos

Цифра дня – 19;

– 19; Цвет дня – красный;

– красный; Число удачи – 1.

В нумерологии этот день называется Днем точности.

В такие дни все происходящее абсолютно не случайно. В основе дня лежат точно выверенные решения, интуиция, информативность сновидений и законы бумеранга. Избегайте эгоизма, гордыни и не тратьте энергию на пустое соперничество. В такие дни с утра хорошо составить план приоритетных задач и действовать согласно придуманным решениям. Возможны искушения и обманные авантюры. Полезно избавление от вредных привычек. Хорошо завершить день водными процедурами, спа и банями. Детей, рожденных сегодня, с детства приучайте к самостоятельности, усидчивости и гибкости в общении. В плане здоровья – уязвимы горло и голова.

До Нового года осталось 18 дней!

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