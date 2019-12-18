Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Счастливое число 18 декабря Фото: Pixabay

Цифра дня – 24;

– 24; Цвет дня – синий;

– синий; Число удачи – 6.

В нумерологии это День грандиозных проектов.

Энергия дня неоднозначна. С одной стороны она действительно несет грандиозность в идеях, но с другой – наполнена обманом, конфликтными ситуациями и нестабильностью. Избегайте ссор и искушения. Будьте внимательными к деталям и словам, есть риск поспешных выводов и пустых иллюзий.

Детей, рожденных сегодня, хорошо развивать в спорте, шахматах. В будущем они могут успешно проявить себя в международных отношениях, юриспруденции и медицине. В плане здоровья уязвим ЖКТ.

До Нового года осталось 15 дней!

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