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Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:25
Счастливое число дня 26 декабря
Счастливое число дня 26 декабря
Фото: Pixabay
  • Цифра дня – 23;
  • Цвет дня – голубой;
  • Число удачи – 5.

В нумерологии это День непреклонности.

В основе дня – мысли и планы на будущее. Хорошо подвести итоги и поблагодарить мысленно уходящий год за все моменты. Найдите время, чтобы побыть одному, хотя бы 7 или 15 минут, в идеале – полчаса. И именно в этот момент подумайте о будущем. В такие дни хорошо закладывать фундамент в отношения и новые начинания. Избегайте агрессии, бескомпромиссности и мнительности. Ограничьте потребление алкоголя и тяжелой пищи.

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Детей, рожденных сегодня, хорошо с детства развивать в творчестве и нестандартном мышлении. Из таких малышей получаются чуткие руководители и дипломаты.

До Нового года осталось 6 дней!

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