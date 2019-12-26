Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Счастливое число дня 26 декабря Фото: Pixabay

Цифра дня – 23;

– 23; Цвет дня – голубой;

– голубой; Число удачи – 5.

В нумерологии это День непреклонности.

В основе дня – мысли и планы на будущее. Хорошо подвести итоги и поблагодарить мысленно уходящий год за все моменты. Найдите время, чтобы побыть одному, хотя бы 7 или 15 минут, в идеале – полчаса. И именно в этот момент подумайте о будущем. В такие дни хорошо закладывать фундамент в отношения и новые начинания. Избегайте агрессии, бескомпромиссности и мнительности. Ограничьте потребление алкоголя и тяжелой пищи.

Детей, рожденных сегодня, хорошо с детства развивать в творчестве и нестандартном мышлении. Из таких малышей получаются чуткие руководители и дипломаты.

До Нового года осталось 6 дней!

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