В чем подвох исключительно позитивного подхода к жизни: ответ психолога

Светлана Ройз говорит о важности разных эмоций человека

Людям важно проявлять разные эмоции. Фото: pixabay

Жить в мире, где от человека требуют только улыбок и позитива сложно. Мотивацию необходимо использовать с умом и давать возможность человеку ошибаться.

Об этом написала психолог Светлана Ройз исходя из опыта походов по школам.

"О "позитивненьком" подходе к жизни, перекочевавшем в школы, и праве не улыбаться…Практически во всех школах увидала то, что меня удивило. Только в одной школе меня попросили дать обратную связь. Я сказала, что удивилась плакатам-мотиваторам в каждом классе – "будь позитивным!", "улыбайся!". Удивил и сам посыл "Будь!". Я сказала, что своего ребенка я бы не отдала в пространство, где от него ожидают только улыбок и только "видимого благополучия"", – пишет психолог.

По ее словам, корректнее было бы писать "можно ошибаться", "можно быть веселым", "можно задавать вопросы", "можно грустить", "можно быть разным", "можно побеждать", "можно просить о помощи".

"Я, наверное, достаточно жестко говорила, что, конечно, взрослым выгодны "позитивненькие" детки. А позитивное отношение к жизни вырастает и из ощущения базовой безопасности. И возможности быть собой. Мы часто и взрослым говорим – не грусти, не злись, не бойся – потому что не можем выдержать или не знаем, что делать с их Живыми эмоциями", – пояснила Саетлана.

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Она также отметила, что было бы важным, чтобы ребенок не прикрывал свою грусть улыбкой, а учился осознавать, что он чувствует, и учился тому, как он может справиться со своим состоянием (поросить о помощи, погрустить, позаботиться о себе самому).

"Мне ответили – ну как же – есть же нации, где улыбка на лице постоянна, и они счастливы. Да, ответила я – и уровень самоубийств запредельный. Мне важно, чтобы ребенок и взрослый не прикрывали свою депрессию – улыбкой. Важно, чтобы ребенок мог доверить себя – настоящего. Но ведь для этого нам важно это ему позволить. И нам важно ему дать ощущение, что мы выдержим любую его эмоцию", – написала Рой.

По словам психолога, мотиваторы – это внешний фон с "правилами игры". Дети, к счастью, изначально доверяющие и позитивны, часто улыбаются и смеются, но ведь так важно оставить за ними право – быть Живыми, подытожила психолог.

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