Как каллиграфия влияет на психическое состояние человека: ответ специалиста

С помощью каллиграфического письма можно бороться со многими недугами

Рассказать о вашем интеллекте, болезни и даже ссорах в семье может написанный от руки текст. А каллиграфическое письмо даже способно спасать от недугов.

Тем, кто хочет улучшить свое психическое здоровье, не стоит отказываться от заметок вручную, рассказала Вероника Чебаник, которая посвятила каллиграфии два десятка лет.

По ее словам, в этом процессе все важно: держать осанку ровно, стол должен быть не слишком высоким, а человек – сосредоточенным. Вероника уверена, что каллиграфия может быть способом психотерапии, ведь в ней есть элементы, которые успокаивают и выравнивают внутреннее состояние человека.

Ученые из Китая и Японии утверждают: каллиграфическим письмом можно бороться с рассеянным вниманием, проблемами ориентирования в пространстве и даже болезнью Альцгеймера. Кроме того, улучшать память и снимать нервные расстройства.

Примечательно, что еще в 2009 году танго и китайская каллиграфия попали в список наследия ЮНЕСКО. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры включила в список мирового нематериального наследия 76 объектов, среди которых фигурируют южноамериканский танец танго, техника азербайджанских поэтов-ашиков и искусство китайской каллиграфии.

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