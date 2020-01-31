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В чем разница между тревогой и страхом: ответ ученых

Исследователи решили использовать для эксперимента фильмы ужасов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:07
Чем отличается страх от тревожности
Чем отличается страх от тревожности
Фото: Pexels

Состояниями тревоги и страха у человека управляют разные механизмы. Это выяснили ученые с помощью фильмов ужасов. О результатах своего эксперимента исследователи написали в NeuroImage.

С чем связан страх перед пятницей 13 – смотрите видео:

Ученые отметили, что механизм страха развился еще в ходе эволюции с целью помочь животным быстро реагировать на возможную угрозу для их жизни. В то время, как тревога является пограничным состоянием, которое возникает в качестве ожидания страха.

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Определить, какие именно отделы мозга отвечают за тревогу и страх, пытаются давно, но как оказалось на практике, отделить эти эмоции друг от друга достаточно сложно. Поэтому ученые решили использовать для эксперимента фильмы ужасов и с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии проследили за активностью мозга людей, которые их смотрели.

В результате ученые заметили, что чувство тревоги было у людей на протяжении всего фильма, а вот страх возникал только в определенные моменты накала на телеэкране.

Фильмы ужасов помогли выяснить механизм тревоги и страха
Фильмы ужасов помогли выяснить механизм тревоги и страха
Фото: Pexels

Выяснилось, что за ощущение страха отвечают те области мозга, которые также задействованы в обработке эмоций и умственных функций. Тогда как во время тревоги были активны лишь только те части мозга, которые обрабатывают сигналы от зрения и слуха.

Ученые сделали выводы, что состояниями тревоги и страха управляют разные механизмы мозга. При тревоге мозг максимально мобилизует зрение и слух, а вот при страхе – активизируются те области, которые отвечают за обработку эмоций, реакцию на угрозу и умственные функции.

Тем временем мы выяснили 50 правильных привычек, чтобы кардинально изменить свою жизнь.

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