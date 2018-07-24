В мире online: как на самом деле к вам относится виртуальный знакомый

Нарезать круги вокруг домашнего телефона в ожидании звонка в "домобильные времена" было той еще пыткой

Общаться в соцсетях не так просто. Фото: pixabay

Общение в online уверенно заменило живое общение. Всевозможные мессенджеры и соцсети привносят в нашу жизнь новую информацию и новых друзей. Даже как к тебе относится мужчина, порой можно понять по его "лайкам" и сообщениям в соцсетях. В эпоху социальных сетей воз­можностей для романтического ухаживания в стиле хай-тек стало гораздо больше.

Что скрывается за его "лайками" и стоит ли обижаться, если после третьего свидания он изменил статус на "все сложно", выясняла "Лиза".

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Нарезать круги вокруг домашнего телефона в ожидании звонка в "домобильные времена" было той еще пыткой. Сейчас терзать себя вопросом "почему он не звонит" – как минимум странно. Если вы познакомились в офлайне и он записал твой телефон, но не добавил тебя в мессенджер или не отыскал в соцсетях в этот же вечер – значит, он не так заинтересован в отношениях, как тебе бы хотелось. Грустно, зато чест­но и экономит время.

Лайк поддержки

Нажать "мне нравится" – примерно то же самое, что помахать знакомому в большой компании и обозначить свое присутствие. Даже фейсбучное сердечко не означает ничего романтического и чаще ставится, когда нужно выразить сопереживание. Так что сами по себе "лайки" – скорее знак, что ты присутствуешь в его интернет-пространстве. Впрочем, их количество вполне может перейти в качество. Например, если его "лайк" появляется одним из первых (обычно это означает, что он подписался на оповещения о твоих постах) или если время от времени он "гуляет по твоим старым записям, комментирует и оценивает их.

Не по статусу

Мужчина, честно сообщающий в соцсетях, что состоит в браке, заслуживает отдельной благодарности. По крайней мере сразу понятно, по какому сценарию могут развиваться ваши отношения и устраивает ли тебя такой расклад в принципе. Статус "в активном поиске" выдает донжуана или романтика, не исключая при этом, что любитель приключений уже занят и ты станешь для него лишь приятным факультативом. Самый вдохновляющий вариант: если после нескольких встреч с тобой он меняет статус на сакраментальное "все сложно". Ты определенно имеешь для него значение! Но делать сле­дующий шаг он пока опасается – сначала хочет узнать тебя поближе.

Этюд в цифровых тонах

Даже минимальная активность мужчины в соцсетях позволяет многое прочитать между строк. Информация в его профиле может быть скудной и ограничиваться датой рождения, годом окончания вуза, котом из Шрека на аватарке и тремя репостами демотиваторов на стене. Но при желании можно понять, стоит ли строить далеко идущие планы.

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Изучи общих друзей

Если среди них нет тех, кому ты можешь задать вопросы напрямую, пробегись по фотографиям. Возможно, на групповых снимках ты найдешь объект своего интереса и узнаешь о нем чуть больше. Обрати внимание, в какое время мужчина пишет тебе чаще. Лучший вариант – вечер, ночь и раннее утро: значит, мысли о тебе занимают его свободное время. А вот немногословные комментарии посреди дня означают скорее всего просто желание скоротать обеденный перерыв.

Он предпочитает не комментировать твои посты в общем доступе

А вместо этого пишет пространные тирады в личные сообщения? Осторожно: кажется, он не хочет, чтобы сам факт вашего душевного общения стал достоянием общественности. Значит, ему есть что (или кого) скрывать.

Он усердно "лайкает" все фото, где есть ты, но не реагирует на важные для тебя тексты и размышления?

Увы, но в первую очередь ты интересуешь его как красивая девушка и уже потом как личность. Он предпочитает реальные дела: когда тебе нужна помощь при выборе зимних шин, он не вступает в полемику, а скидывает сайт проверенного магазина и предлагает при покупке воспользоваться своей дисконтной картой. Каков процент романтики в этом порыве, покажет время, но этого человека точно можно назвать надежным!

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