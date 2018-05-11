В начале пути: что писать в резюме студенту

Резюме от вчерашнего студента с заголовком "главный бухгалтер" или "старший партнер" выглядит некорректно

Подойдите к вопросу составления резюме ответственно. Фото: pixabay

Очень часто работодатели хотят видеть у себя на работе молодых, но уже опытных специалистов. Похвастаться опытом может далеко не каждый молодой соискатель.

С чего начать свои поиски работы студенту и выпускнику вуза, знает Международный кадровый портал "HeadHunter Украина". Он советует начать с грамотного составления резюме.

Что необходимо писать в резюме студенту без опыта и на что сделать упор, далее в новости:

1. Название/должность

Никогда не пишите в своем резюме "любая работа", "рассмотрю все предложения", "студент", "не имеет значения". Если вы учитесь в каком-то вузе, значит, кем-то видите себя в будущем. Это и есть предполагаемая и/или желаемая должность. Например, "менеджер по продажам", "помощник юриста". Далеко в будущее заглядывать не стоит – резюме от вчерашнего студента с заголовком "главный бухгалтер" или "старший партнер юридической компании" выглядит некорректно.

Если же вы пока не решили, в какой области хотите работать, просмотрите вакансии в рубрике "Работа для студентов, молодых специалистов, специалистов без опыта". Однако не пишите все должности подряд. Резюме под названием "секретарь, помощник юриста, модель, журналист, промоутер, кассир" ни один работодатель серьезно не воспримет.

2. Контактная информация

Если с именем и телефоном все более или менее понятно, то адрес электронной почты может подвести уже на этапе ознакомления с резюме. Так, почта вроде "koshe4ka1998@" выглядит по меньшей мере неэтично. Лучше потратить 10 минут и завести e-mail с презентабельным адресом, содержащим имя и фамилию, например, "ivan.ivanov@".

3. Образование

Это главный пункт в резюме для тех, у кого нет опыта работы. Укажите полное название учебного заведения, свою специальность и годы обучения. Если средний балл высокий – можете указать и его. Плюсом будет посещение тренингов, конференций, мастер-классов, если они имеют отношение к работе, которую вы ищете.

4. Навыки

Узкоспециализированными навыками вы пока вряд ли владеете. Однако в этом пункте можно указать, например:

Навык работы с большим объемом информации (а им обладает почти каждый студент, особенно накануне сессии);

Гибкость в обучении работы с новым ПО, уверенный пользователь ПК и офисных программ (это включает и знание Microsoft, и Outlook, и PowerPoint, и ряд других программ, а еще умение установить на свой компьютер Skype, Telegram Web и способность освоить, например, ведение собственного Youtube-канала – да и звучит солидно);

Высокая скорость печати (тут достаточно вспомнить скорость набора комментариев в соцсетях или сообщений в мессенджер);

Умение работать в команде (например, готовить совместно с пятью сокурсниками готовить проект или доклад).

Главное – не приукрашивать действительность, ведь обман очень легко раскрыть уже на этапе собеседования.

5. Владение языками

Даже если это базовый уровень, к примеру, английского, укажите это. В компаниях, где знание языков — обязательное требование, вас несомненно протестируют, поэтому лучше говорить откровенно, например: "разговорный — выше среднего, письменный — базовый".

6. Достижения и заслуги

Это может быть призовое место на конкурсе научных работ или собственные разработки программ и приложений. Сюда же можно отнести и различную социальную активность, особенно если вы ищете какую-либо организационную работу — секретаря, офис-менеджера, а в университете были старостой группы или членом профкома. Если же вы ищете работу, связанную с маркетингом, SMM или журналистикой, смело указывайте "опыт ведения социальных сетей".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Пять самых распространенных ошибок в резюме, которые сводят с ума

Главное – не бояться и помнить, что через поиск первой работы проходили все, значит, ничего непосильного в этом нет. Тем более, что современный мир предлагает множество инструментов для создания резюме и продвижения вас, как специалиста.

А когда вас пригласят уже на собеседование, то вам будет полезно знать, как произвести хорошее первое впечатление на людей: девять шагов. Первое впечатление составляется уже в течение первых семи секунд, когда вы впервые видитесь с человеком.