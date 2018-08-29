В радость: как обязанности по дому делают ребенка счастливым и ответственным

Предсказать успешность человека в возрасте 20-30 лет можно по тому, как он был вовлечен в помощь по дому в возрасте 3-4 лет

Приучите детей к работе по дому. Фото: depositphotos

Счастливые дети выполняют свою часть работы по дому с удовольствием. Об этом рассказала блогер, автор книги "Как стать счастливым родителем" Кей Джей ДеллАнтония, передает WoMo.ua.

Наука на стороне уборки

Дети должны иметь домашние обязанности и выполнять их. Некоторые родители с этим не согласны. Кое-кто скажет, что "работа" детей — это учеба, или что дети слишком заняты в школе/на кружках/секциях/курсах и не стоит их напрягать лишний раз. Но большинство из нас верит в домашние обязанности, дает их детям, считает их исполнение важным педагогическим моментом, но почему уход за собственной комнатой для детей обуза? Давайте разберемся, что на самом деле значит помощь по дому.

Научные исследования о том, как выполнение домашней работы в детстве влияет на успешность в будущем, существуют. Они довольно компактны и доказывают то, что мы и так с вами знаем. Лонгитюдное исследование проводилось в течение 25 лет и показало, что предсказать успешность человека в возрасте 20-30 лет можно по тому, как он был вовлечен в помощь по дому в возрасте 3-4 лет. Те, кто рано научился разделять ответственность за чистоту в доме, научились быть ответственными за свою жизнь. Также ежедневная рутина по ведению домашнего хозяйства помогает детям развить восприимчивость к нуждам других и, одновременно, чувствовать себя нужными семье, надежно к ней привязанными эмоционально, а эта крепкая связь с семьей помогает им выстоять в стрессовые периоды, иными словами — помогает им быть счастливыми. Даже если их эта помощь по дому сделана не по вашим высоким стандартам, она помогает и родителям быть счастливее.

Мы воспитываем эгоизм?

Не смотря на эти выкладки, многие дети по дому делают мало или совсем ничего. В исследовании, в котором принимали участие 1000 взрослых американцев, 75% респондентов заявили, что регулярная помощь по дому делает детей "более ответственными", а 63% признали, что такие обязанности "дают детям важные уроки жизни". И хотя 82% сказали, что в детстве имели домашние обязанности, только 56% родителей признались, что их дети выполняют определенную работу по дому регулярно.

Получается, что мы осознаем важность помощи детей по хозяйству, но когда смотрим на то, кто же все таки моет посуду и вытирает пыль, то видим, что добиться вклада детей в эти процессы очень нелегко.

В 2001-2005 годах группа исследователей из Центра изучения жизни американских семей при Калифорнийском университете Лос-Анджелеса отследила 1540 часов в 32 семьях среднего класса, в которых двое работающих родителей и, как минимум, двое детей. Оказалось, что львиную долю домашней работы делают родители, а если у детей что-то не получается — спешат сделать за них. Дети в 22 семьях игнорировали или сопротивлялись просьбам родителей помочь по дому. В восьми семьях родители вообще ничего не просили детей сделать в доме. В оставшихся двух семьях дети действительно существенно помогали с домашними делами.

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Я лично опросила 1050 родителей на предмет того, что им нравится в деле воспитания меньше всего. Самый распространенный ответ: поддерживать дисциплину, что включает и необходимость настаивать на выполнении детьми домашних обязанностей. То есть мы очень поддерживаем идею о полезности домашних обязанностей для детей, но мы не очень-то настаиваем на том, чтобы они ими занимались.

Исследователи из Калифорнийского университета тоже спрашивали родителей, какие качества они хотели бы воспитать у детей, и почти все ответили, что хотели бы вырастить заботливых, порядочных людей, что это важнее, чем хорошие оценки или звездная карьера. Но на самом деле многие дети получают совсем не тот посыл.

Ричард Вайссбурд, психолог из Гарварда, опросил 10 тысяч студентов из 33 средних и старших школ по всей стране: 80% детей сказали, что ставят свое собственное счастье выше заботы о других. И большинство было убеждено, что родители согласны с такой установкой. Вайссбурд отмечает: "По нашим наблюдениям, количество повторений установки на отличную учебу и личное благополучие, которую родители внушают детям, значительно превышает количество напоминаний о том, что с нуждами других людей нужно считаться".

Закрыть гештальт

Вынесенный мусор или помытая посуда кажутся пустяком, но вот требовать этого от ребенка — совсем не пустяк. Если вы просите старшеклассника сначала помочь поддерживать порядок во всем доме, а потом идти делать уроки, вы показываете ценность его вклада в жизнь семьи.

Наша цель — не вырастить детей, которых можно пристроить в университеты "лиги плюща", а воспитать взрослых, которые могут найти баланс между ролью заботящегося о благополучии семьи и общества человека, и любыми личными целями. Домашние обязанности учат этому балансу. Это не просто пылесос и тряпка — это жизненные навыки.

Но, к сожалению, списка лайфхаков "как убедить детей с радостью браться за ваши поручения" у меня нет. Нет потому, что последовательных шагов всего два: настаивать и… еще раз настаивать, пока поручение не будет выполнено. Хотя есть пара советов.

Не принимайте отговорок. Не переживайте, если придется повторять сказанное снова и снова. Да, вы потратите больше времени на то, чтобы убедить ребенка сделать то, что вы просите, чем на то, чтобы сделать это самим, но это нормально. Добиться того, чтобы дети выполняли работу по дому с удовольствием — это совсем отдельная миссия. Сейчас главное — выполнение.

Не применяйте материальное вознаграждение. Вы же учите ребенка разделять ответственность по дому, деньги тут не при чем. Вам же никто не платит за то, что вы моете тарелку, из которой ели.

Хорошие новости — это то, что в семьях, которые возлагают на детей домашние обязанности, дети их делают. Есть в пригородах 7-летки, которые загружают и разгружают стиральные машины, в Амазонии 5-летние дети помогают собирать урожай папайи. В моем доме дети моют посуду, кормят животных, убирают со стола и выбрасывают мусор. Да, я бы не сказала, что они весело напевают при этом, почти всегда им нужно напоминать об обязанностях, результат их работы не дотянется до вашего еще несколько лет, но дети способны и будут выполнять работу, которую вы от них требуете. И через 20 лет они могут даже поблагодарить вас за это.

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