В стиле хюгге: пять способов научиться наслаждаться жизнью

Смысл хюгге кроется в том, чтобы получать удовольствие от всевозможных простых вещей

Наслаждайтесь жизнью. Фото: pixabay

Чувство уюта очень важное. Особенно дома. В скандинавских странах существует термин Хюгге, который означает то самое чувство уюта и удовлетворенности, которое получают люди от наслаждения простыми вещами в жизни.

Термин Хюгге норвежского происхождения, родом из 16 века: "hugga" означает "утешать" или "успокаивать", что похоже на английский глагол "hug" – "обнимать". Смысл хюгге кроется в том, чтобы получать удовольствие от всевозможных простых вещей, окружающих нас каждый день: например, заварить горячий чай и почитать книгу у окна, за которым идет дождь, или зажечь свечи и наслаждаться уютной обстановкой в доме.

Хотите знать, в чем польза практики хюгге, и как можно создать более счастливую, теплую и гостеприимную среду, в которой люди и их близкие могут жить в полной гармонии. Что делать, чтобы научиться наслаждаться жизнью?

1. Обратите внимание на освещение.

Освещение – одна из тех вещей, которая не требует больших денег, однако необходима правильная расстановка. Используйте настольные лампы, торшеры и старайтесь свести к минимуму верхнее освещение, особенно если оно суперяркое. Лампы на уровне тела создают более теплый фон, и помещение выглядит уютнее и привлекательнее. Расставьте много свечей, но будьте осторожны с их ароматами, цветами и формами. Украсьте интерьер различными теплыми разноцветными лампочками. Они помогут создать очень умиротворяющую обстановку.

2. Наделите предметы интерьера смыслом.

Вместо того чтобы загромождать полки бесчисленным количеством книг, проанализируйте свою коллекцию сувениров и милых вещичек. Подумайте, какие из них имеют для вас существенное значение. Наполняйте интерьер уютными вещами из путешествий, мало того, что они послужат причиной для разговора, но также принесут вам теплые и позитивные эмоции, всякий раз, когда вы будете на них смотреть.

3. Пригласите близких друзей провести время вместе.

Хюгге – это не только дизайн и домашний декор. Хюгге затрагивает ваше общее качество жизни и отношения, которые вы поддерживаете с близкими вам людьми. Вы должны быть очень осторожны не только с теми, с кем вы проводите время, но и с теми, кого вы приглашаете в свой дом, и что вы делаете все вместе. Согласно хюгге, все люди рассматриваются как равные. Никто не пытается утверждать господство над кем-то, и никто не пытается доказать свою правоту. Хюгге – это прежде всего гармония.

4. Согревайтесь теплыми напитками.

Побалуйте себя чашкой любимого чая, прежде чем лечь спать или потратьте немного времени утром на горячий кофе. Вам необходимо лишь мгновение на то, чтобы буквально "почувствовать запах кофе". Заваривайте различные типы чая или кофе, какао, горячий шоколад, глинтвейн, все, что есть под рукой.

5. Совместите наружные и внутренние пространства дома.

Оставляйте двери открытыми, если это возможно, и создавайте открытые пространства. Расставляйте всюду растения. Считается, что растения в доме оказывают оздоровительный эффект, а также это естественное средство очистки воздуха. Выбор растений, а затем забота о них на ежедневной основе – это также то, чем характеризуется хюгге. Купите букет цветов, разделите стебли и расставьте их в маленькие вазочки – поставьте каждую вазочку туда, где вам нравится. Создайте открытое пространство, в котором вы сможете развлечься и посидеть с людьми, приходящими в гости. Вы сможете наслаждаться солнечным светом, либо восхищаться дождем. Даже если ваш дом не обладает наличием дворика или сада, у вас всегда есть окна. Открывайте их как можно чаще. Постоянный поток воздуха необходим для поддержания чистого пространства.

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