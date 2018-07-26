Влияние лунного затмения 27 июля на знаки зодиака: прогнозы астрологов

Оно несет мощное энергетическое воздействие

27 июля произойдет самое продолжительное лунное затмение века. Фото: pixabay

Уже в эту пятницу, 27 июля, ожидается самое длинное затмение столетия – оно продлится около 103 минут. По словам астрологов, это будет уникальным явлением, которое окажет влияние на каждый знак зодиака.

В каком знаке случится лунное затмение и что оно означает, выясняла Лиза.

Затмение произойдет на оси Лев — Водолей. Оно несет мощное энергетическое воздействие. Кстати, по времени затмение совпадет с другими важными астрологическими событиями — Великим Противостоянием Марса в Водолее и Ретроградным Меркурием во Льве. То есть, нас удивит не только Луна – 27 июля. Ожидается еще противостояние Марса с Солнцем. Красная планета окажется на одной линии с Солнцем, и диск Марса будет хорошо просматриваться с Земли.

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Вашему вниманию два прогноза от двух разных астрологов. Слушайте, сравнивайте и принимайте решение.

Прогноз 1 Астрологический прогноз на 27 июля для каждого знака зодиака от астролога Аллы Вишневецкой.

Находите свой знак зодиака, выбирайте время и внимательно слушайте. Водолей 07:20, Рыбы 08:56, Овен 10:03, Телец 11:08, Близнецы 12:02, Рак 13:25, Лев: 14:17, Дева 15:21, Весы 16:20, Скорпион 17:08, Стрелец 18:17, Козерог 18:51.

Прогноз 2 Астрологический прогноз на 27 июля для каждого знака зодиака от астролога Натальи Алешиной.

Находите свой знак зодиака, выбирайте время и внимательно слушайте. 6:32 Овны, 7:14 Тельцы, 7:59 Близнецы, 8:58 Раки, 9:46 Львы, 10:45 Девы, 12:11 Весы, 13:19 Скорпионы, 14:26 Стрельцы, 15:17 Козероги, 16:04 Водолеи, 17:03 Рыбы.

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