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Восточный гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака

Астрологический прогноз на год Крысы для всех знаков зодиака

Любовь Шехматова
Сегодня, 14:14
Восточный гороскоп на 2020 год
Восточный гороскоп на 2020 год
Фото: Pexels

По Восточному календарю 24 января в 23:43. встречаем Новый год. Земляная Свинья передает эстафету Металлической Крысе. Символично смена стихий переключает нас с прагматичных интересов на более утонченные вибрации, приземленность запросов, огрубляющая душу, сменяется красотой, изысканностью, аристократизмом.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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Поздравляем всех Крыс, они – фавориты года, который требует тотальной мобилизации сил, чтобы кардинально преобразить себя, повысить популярность в обществе, заложив фундамент стратегических планов на будущих 12 лет.

Быки ощутят полный комфорт бытия, если будут путешествовать, эволюционировать духовно, повышать образовательный уровень, стремиться к совершенству в любых делах.

К Тиграм Крыса щедра и благосклонна, вернет все, что им причитается за прошлые годы.

Котам следует укреплять мосты делового сотрудничества, выходить замуж, жениться. Найти достойного партнера повезет всем, кто готов делить поровну счастье и невзгоды.

Драконы будут блистать, удачливо реализуются как профессионалы и труженики, повысив материальный статус.

Змей ждет много развлечений, романтических приключений. Витая на крыльях любви, вы будете самые счастливые!

А вот Лошадям придется не сладко, Крыса их будет гнобить, выжимать все соки, терпите, это год расплаты с кармическими долгами.

Козам предстоит регулярно заниматься самообразованием, активно со всеми общаться, сфера коммуникаций для них самое плодотворное пастбище.

Обезьяны – повелители Крысы (она у них под каблуком) – покажут высший пилотаж своих достижений в материальной сфере, разбогатеют и смогут удовлетворить разнообразный репертуар "хочу".

Петухи засияют во всей красе яркой харизмой, все двери для них будут везде открыты, преграды преодолены, желанные вершины покорены.

Собакам надобно спрятаться, тихо охранять свои достижения и владения, заниматься благотворительностью.

Свиньям предстоит легко завоевать симпатии людей, окружить себя достойными друзьями-покровителями, стать знаменитыми и популярными в социуме.

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Источник: Сегодня
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