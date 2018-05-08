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Все свободны: почему увольняются украинцы и чего ждут от работодателей

Мало кому удается пройти трудовой путь, не столкнувшись с увольнениями

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:32
Самой распространенной причиной для увольнений является собственное желание. Фото: pixabay
Самой распространенной причиной для увольнений является собственное желание. Фото: pixabay

Любой человек, который работает, рано или поздно сталкивается с увольнением. Оно может быть по своему желанию, по требованию руководства или как следствие сокращения.

Почему увольняются украинцы и что делают сотрудники по отношению к компании, из которых они были уволены, выясняли специалисты Международного кадрового портала "HeadHunter Украина".

Мало кому удается пройти трудовой путь, не столкнувшись с увольнениями. Среди респондентов, принявших участие в опросе, 86% приходилось увольняться/попадать под сокращение.

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Предыдущие опросы hh.ua показали, что 44% респондентов меняют работу раз в 2-4 года. При этом 18% делают это гораздо реже – раз в 5-7 лет. Тех, кто меняет место работы в среднем раз в год, оказалось 13% от всех респондентов. Еще меньше оказалось тех, кто никогда в жизни не менял работу, – 5%. Почему украинцы меняют работу, как часто и где ищут.

Самой распространенной причиной для увольнений является собственное желание — 59%. Не редкостью является также увольнение в связи с сокращением штата (29%), реорганизацией компании (20%) и закрытием офиса (13%). Почти каждому десятому приходилось уходить с работы в связи с недовольством руководства качеством выполняемой работы. 4% сталкивались с ситуациями, когда не проходили испытательный срок. Среди других причин респонденты отметили, например, неудовлетворенность уровнем дохода, конфликты в коллективе, переезды и тому подобное.

Лишь 30% респондентов уходили из компании без всякого негатива — ни явного, ни скрытого. Тогда как две трети опрошенных отметили, что у них оставались неприятные чувства в отношении бывших работодателей.

И этот негатив имел свои последствия. 66% уходивших из компании с неприятным осадком в душе потом плохо отзывались об организации. 9% – писали негативные отзывы в Интернете, 5% – подавали в суд.

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Негативный эффект от увольнений может быть уменьшен в случаях, когда компания предоставляет какую-то помощь сотрудникам, подпадающим под увольнение/сокращение. Наиболее предпочтительной помощью с точки зрения сотрудников является финансовая компенсация, предоставление рекомендаций и психологическая поддержка. Причем ТОП-3 ожиданий совпадают для двух категорий работников: тех, кому приходилось попадать под сокращение, и тех, кому не приходилось.

Таким образом, негатив по отношению к работодателю после увольнения — довольно распространенное явление. Чаще всего он проявляется в неприятных отзывах в личном общении. Причиной такого отношения являются разные случаи, но уволенные сотрудники все же ожидают помощи со стороны работодателя. Причем помощь может быть как материального, так и нематериального характера.

Исследование проводилось в марте 2018 года с участием 689 респондентов из разных регионов Украины.

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