Всемирный день психического здоровья: 10 фактов, которые должны знать все

Один из пяти детей и подростков в мире страдают нарушениями психического здоровья

От депрессии страдает 264 миллиона человек Фото: Pexels

Сегодня, 10 октября, отмечается Всемирный день психического здоровья. Важно понимать, что хорошее психическое здоровье человека определяется его психическим и психологическим благополучием. Вашему вниманию 10 важных фактов про состояние психического здоровья людей по версии Всемирной организации здравоохранения.

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1. На психические, неврологические и наркологические расстройства приходится 10% совокупного бремени болезней и 30% бремени болезней, не опасных для жизни.

2. Порядка 1 из 5 детей и подростков в мире страдают нарушениями психического здоровья.

3. От депрессии страдает 264 миллиона человек, что делает ее одной из основных причин потери трудоспособности в мире.

4. Около половины всех нарушений психического здоровья начинает развиваться в возрасте до 14 лет.

5. Каждый год почти 800 тысяч человек совершают самоубийство; каждые 40 секунд в результате самоубийства умирает 1 человек. Самоубийство является второй основной причиной смерти среди людей в возрасте 15–25 лет.

6. Каждый девятый житель районов, где проходят вооруженные конфликты, страдает умеренными или тяжелыми психическими расстройствами.

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7. Продолжительность жизни людей, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, на 10–20 лет меньше, чем в среднем по населению.

8. Численность работников служб охраны психического здоровья варьируется в пределах от двух на 100 тысяч человек в странах с низким уровнем дохода, до более 70 работников на 100 тысяч человек в странах с высоким уровнем дохода.

9. В менее половины из 139 стран, у которых есть политика и планы в области охраны психического здоровья, они соответствуют положениям конвенций о защите прав человека.

10. Ущерб, который мировой экономике наносит снижение производительности труда, обусловленное депрессией и тревожными расстройствами, составляет порядка 1 трлн долларов в год.

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