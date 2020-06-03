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Я ревную: что делать с этим чувством, чтобы не разрушить отношения

Сегодня, 11:59

Ревнивые люди убеждены, что в праве распоряжаться чужой жизнью

Все мы когда-то слышали нелепую фразу "ревнует – значит любит" от разных людей и верили в нее, пока не оказывались в ситуации, когда ревность душила или себя, или своего партнера. С детства нам внушали, что если человек не проявляет ревность – значит ему безразлично. Так ли это, рассказала Сегодня.Lifestyle психолог Марина Журбенко.

Ревность – это чувство, а точнее букет разных чувств: неуверенность, страх, эгоизм, обида, самолюбие, тщеславие, низкая самооценка, жалость к самому себе, гнев, сомнение, недоверие.

"Заметили сколько совершенно разных и не очень радостных эмоций? Каждое из них по-отдельности способно отравить человеку жизнь, что говорить уж об их совокупности… "Зачем же мы тогда ревнуем, если это так неприятно?" – спрашивают меня. Не "зачем", а "почему" отвечу вам я, поскольку ревность, в любом ее проявлении, это собственные проекции, детские травмы, сформированы отцом или мамой и установки, которые мы приняли, когда-то в детстве (например, слова бабушки "в мире никому доверять нельзя, кроме самого себя")", – поясняет психолог.

Как перестать ревновать
Как перестать ревновать
Фото: stocksnap.io

Главной особенностью ревности является то, что человек, который испытывает это чувство, считает своей собственностью того, кого ревнует. Ревнивые люди убеждены, что в праве распоряжаться чужой жизнью, решать с кем общаться, где работать, как проводить время, они постоянно следят за тем, сколько времени уделяется именно им и каждая следующая претензия приобретает уже новую, совершенно абсурдную форму.

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Психолог заверяет, что ничего общего со словом "счастье" ревность не имеет. Поэтому дала несколько подсказок, как стать хозяином своих эмоций и научиться их контролировать, пока ревность не разрушила ваши отношения

Первое

Необходимо провести небольшой самоанализ и определить какое чувство вызывает в вас ревность. Для этого нужно взять лист и написать на нем все, что именно порождает в вас ревность. Возможно даже то, что когда-то было в ваших предыдущих отношениях (вдруг это и есть причина недоверия новому партнеру, с которой работать нужно именно вам).

Второе

Запишите какие мысли преследуют вас в процессе ревности. Зачастую все боятся возможной измены. Но я хочу сейчас немного отрезвить тех, кто думает, что если регулярно ревновать, то этого не произойдет. Уверяю вас, чем больше душить и ограничивать свободу человека – тем большая вероятность его отстраненности в будущем. И речь сейчас не о том, когда измена в ваших отношениях уже очевидна на 99%. Деликатно, осторожно и в спокойном состоянии поделитесь тревожными мыслями с партнером, возможно он услышит и исключит раздражители вашей ревности.

Третье

Продолжаем записывать на листе "что я могу сделать для того, чтобы не ревновать" и "что мой партнер может сделать". На этом этапе, зачастую, и проверяется то, насколько крепки и доверительны ваши отношения. Готовность человека услышать вас и предпринять желаемые меры – уже говорит о его серьезных намерениях. Но вы должны не забывать и о собственном вложении! Работать над отношениями всегда должны вдвоем, иначе улучшения не произойдет, а накал будет увеличиваться и со временем взорвет вас.

Полезные советы, которые помогут наладить отношения – смотрите видео:

Психолог также обратилась к женщинам с советом, что необходимо сделать для себя, чтобы избавиться от чувства ревности.

"Уважаемые дамы, всегда помните о том, что вы очень ценны в этом мире. Ваша самооценка зависит исключительно от вашего внутреннего состояния и от того, сколько вы вкладываете в саморазвитие, красоту вашей души и уход тела. Выбирайте своими друзьями тех, кто приносит вам больше положительных эмоций, а не умаляет и истощает их. Выбирайте в партнеры тех, кто не пытается восполнить свои комплексы за счет уничижения других (будь то дворник, официант или любой другой человек). Помните, если кто-то когда-то выбрал не вас – это не ваш человек. Ваш человек – осознанно не будет давать вам повода для ревности", – подытожила Марина Журбенко.

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Источник: Сегодня
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