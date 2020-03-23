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"Я считаю себя счастливым человеком": Илона Гвоздева назвала свои лайфхаки материнства

Танцовщица рассказала, как совмещать материнство с работой

Быть счастливой мамой реально, если женщина будет находить время на себя, свои хобби, ухаживать за собой и делать то, что приносит удовольствие, не испытывая при этом чувства вины. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, писательница Ирина Говоруха, дизайнер Катя Сильченко, украинская модель Таня Рубан и поэтесса Мартина Макеева.

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Сегодня о материнстве рассказала хореограф, танцовщица и мама четырехлетней дочки Валерии Илона Гвоздева.

Хореограф Илона Гвоздева Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона, у вас есть четырехлетняя дочь, своя студия танцев, и вы еще и активно снимаетесь в различных телевизионных проектах. Как вы все успеваете? Вы пользуетесь какими-то методиками по тайм-менеджменту?

Я пользуюсь исключительно ежедневником и самостоятельно планирую свой день. Няни у нас нет, занимаемся воспитанием дочери собственными силами, иногда бабули выручают.

Как считаете, ваша карьера влияет на материнство и помогают ли вам профессиональные качества и навыки в родительстве?

Конечно, мои педагогические качества помогают мне в воспитании дочери, но главное – вовремя выключить "педагога" и включить "маму". Честно говоря, в декрете получилось побыть всего лишь два месяца. Поэтому насладиться материнством не совсем удалось, когда Рия была совсем малышкой. Зато теперь мы – лучшие подружки и у нас даже есть свои маленькие секретики, разговоры по душам, это очень весело и мило.

Илона Гвоздева с семьей Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Как дочь реагирует, когда видит вас на экране телевизора? Пытается наследовать вас в поведении, нарядах, в каких-то женских штучках?

Когда Рия видит меня по телевизору, всегда радуется и всем говорит: "Это моя мама". Она еще та модница, обожает наряжаться и краситься, стоять после перед зеркалом, любоваться собой, и всегда спрашивает у меня: "Мама, я красивая?"

Она копирует меня только так: и танцует, и всех учит в садике – мама в квадрате.

Каких основных методов воспитания дочери придерживаетесь? И используете ли те методы, какими воспитывали вас родители?

Особых методов нет, стараюсь воспитывать свою дочь, как велит сердце и материнская интуиция. Меня родители воспитывали строго и я выросла хорошим ребенком. Но свою дочь воспитываю чуть мягче и стараюсь быть для нее другом и мамой одновременно.

Ваша дочь уже занимается в вашей студии, или все еще впереди?

Пару раз приходила ко мне в студию, но после занятий жаловалась, что ее сильно тянут, нужно работать, ну и, в общем, пока особого желания вернуться в зал нет.

Вы читаете какую-то профессиональную литературу на тему воспитания детей или, возможно, советуетесь с психологом, подругами?

Пока не задаюсь вопросом профессиональной литературы, так как сейчас нет тех вопросов, на которые я бы не знала ответы или не смогла донести до понимания своей дочери ту или иную ситуацию. С подругами, конечно, обсуждаем воспитание и делимся своими лайфхаками.

Дочь Илоны Гвоздевой Валерия Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Возникает ли у вас чувство вины, которое накрывает многих работающих мам из-за того, что они вынуждены жертвовать временем с детьми ради карьеры?

Да, конечно, иногда чувствую, что меня не хватает для дочери в полной мере, но тем счастливее наш момент встречи и есть много новостей друг для друга. Главное, что я всегда ей могу объяснить причину своего отсутствия.

Работа для вас является способом восстановления материнских ресурсов?

Работа для меня и наказание, и награда – бывает, нахожу вдохновение, бывает, отвлекаюсь от насущных проблем. Но лучше всего мои ресурсы восстанавливает отдых.

Вы находите время на себя и свое хобби?

На себя времени практически нет, но с течением времени стараюсь ввести в свой образ жизни обязательные женские дни-радости, но пока это не удается.

Какие методы или способы восстановления сил вы используете, когда от всего устаете и чувствуете, что уже нет сил?

Уезжаю на море, солнце, и просто лежу "тюленем" с коктейлем в руках и ни в чем себе не отказываю.

Илона Гвоздева с мужем и дочерью Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Сейчас популярна и востребована тема счастья. Вы считаете себя счастливой мамой? И как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

Я считаю себя счастливым человеком – у меня замечательная семья, чудная дочь, любимый и любящий муж, успешная карьера и отличное здоровье.

У кого произошло "выгорание", рекомендую:

прислушиваться к своему внутреннему "Я";

верно выстроить приоритеты;

жить сегодня/сейчас;

уметь радоваться ежедневно и находить счастье в мелочах;

быть здоровым;

найти любимое дело.

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Все подробности в спецтеме Happy mama

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