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Яна Клочкова: Не хочется делиться негативом публично – это спорт меня так закалил

Каждую среду мы будем рассказывать, как успешные люди боролись с депрессией

Яна Клочкова Фото: Александр Турубаров

Яна Клочкова – украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка. Она рассказала личную историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия".

Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

Как рассказала Яна, она очень эмоциональный человек. "Близко все воспринимаю, что действительно могу заболеть... Не хочется делиться негативом публично. Пожалуй, это спорт меня так закалил", – говорит спортсменка.

Олимпийская чемпионка также переживала депрессию, и во время интервью поделилась своими способами борьбы с таким состоянием: "На все нужно время. Надо уметь переключаться. Я стараюсь всегда и во всем искать что-то положительное... Самое главное - это не терять надежду, не падать духом, не сдаваться. Я уверена, что все можно пережить".

О том, как Яна Клочкова прошла свой путь к успеху через депрессию и стала счастливой, читайте уже завтра, 8 мая, на Сегодня.Lifestyle.

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Ретушь фото – Дарина Лупинская

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