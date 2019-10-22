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Ярослава Антипина: "Если нашей женщине сказать: "Ты можешь!" – она начинает творить чудеса"

Эксклюзивное интервью с основательницей сообщества WE ARE

Мировая история знала немало историй женского соперничества и коварства. О вражде голливудских кинодив Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис ходили легенды, и даже вышел одноименный сериал, посвященный тому, как в апогее ненависти друг к другу им довелось сниматься в киноленте "Что случилось с Бэби Джейн?". Принцесса Диана называла любовницу своего мужа Чарльза – Камиллу Паркер-Боулз "ротвейлером". По ее мнению, Камилла была такой же, как собаки этой породы: агрессивной и неуправляемой. Больше 12 лет длится взаимное противостояние звезд большого тенниса Серены Уильямс и Марии Шараповой: девушки не раз обменивались колкостями в СМИ, а однажды россиянка даже довела американскую спортсменку до слез.

Но времена стремительно меняются и в 21 веке можно наблюдать, как понятие пресловутой женской конкуренции уже теряет свою силу. Поп-певицы активно делятся в сторис премьерами клипов друг друга, инстадивы больше не стесняются поведать о своих проблемах многомиллионной аудитории или показать свое реальное тело после операций или родов. Поддерживать, пробовать и делиться опытом друг с другом – такой девиз женской экосистемы (платформы) WE ARE. Для ее запуска Ярослава Антипина оставила успешную должность, и теперь все городские кафе стали ее новыми рабочими местами, где с помощью одного ноутбука и многотысячной поддержки женского сообщества она отстраивает новый вид социального бизнеса в Украине.

WE ARE – зачем, для кого и почему следует присоединяться?

Все случилось очень спонтанно, да я и не знала про существование ни одного женского сообщества. У моей знакомой был достаточно непростой период в жизни, и мы договорились о встрече. Ожидая ее в кафе, я подумала, как же было бы хорошо, если бы не просто я с ней общалась, а еще ряд женщин, которые тоже могли бы поделиться с ней опытом выхода из трудной ситуации. Да и вообще, хочется собираться и помогать друг другу. Знаете, я такой человек, что, когда возникла идея, мне очень важно ее сразу же и опробовать, никаких "7 раз отмерь...". И вот, пока я жду подругу, пишу пост в Facebook, где рассказываю о своей идее собрать женщин вместе и общаться, обмениваться мыслями. И вижу, что этот пост набирает много лайков, и я решаю, что нужно начинать двигаться в этом направлении.

И каков был ваш первый шаг?

Определиться с названием. На тот момент я очень увлекалась новыми технологиями, и мы ходили с моим мужчиной по выставкам. Он предложил поиграть со смыслами: перевести на английский понятие "виртуальная реальность" и взять заглавные буквы, а еще можно добавить слова и получится словосочетание, которое в переводе будет означать "мы есть". Затем я создала группу в Facebook и пригласила туда тех девушек, которые ранее лайкнули мой пост. Мы стали знакомиться друг с другом и решили встретиться, чтобы обсудить, а что же будем делать дальше? На встречу пришло 25 девушек, и мы поняли, что каждая обладает своим уникальным опытом, которым и может делиться с другими. Дальше рост уже пошел органически, стали присоединяться девушки из других городов, а ведь мы не тратили ничего на рекламу.

Ярослава Антипина: Я такой человек, что, когда возникла идея, мне очень важно ее сразу же и опробовать Фото: Иван Марчук, Сегодня

Что еще решили на стихийном женсовете?

Я поняла, что нам нужно создать свой свод правил, по которому мы будем работать, и если вначале все они помещались на одной странице, то теперь уже на 25-ти. Мы также запустили тематические рубрики и создали свою программу экспертов, сейчас их уже больше 60-ти. Они периодически пишут о красоте, досуге, работе – так мы развиваем наших внутренних лидеров мнений. Еще мы планируем запустить marketplace, где каждая женщина из любой точки мира сможет рассказать о своем бизнесе или товаре. Так она расширит поле клиентов, еще и предлагает плюшку (скидки или подарки) для участниц. WE ARE тоже от этого только выигрывает, ведь мы получаем новую аудиторию и проценты от сделки. Если предпринимательница продает носочки, мы, конечно, не будем брать с нее 10% за размещение на платформе, все будет зависеть от масштаба ее дела. На самом деле стоимость запуска такого рода бизнеса подчас не дороже покупки платья.

То есть каждый может стать вашим экспертом? Насколько это авторитетно?

У нас нет строгих требований, например, как писать, к нашим экспертам. Пусть женщина пишет как она видит, ведь каждая из нас носительница своего уникального опыта. Я заметила, что в нашей экосистеме происходит естественный отбор. Для того, чтобы стать экспертом, нужно сначала сделать тестовую публикацию. А дальше уже решает женщина WE ARE, и если отклика нет, то эксперт самоустраняется, но мы не отказываем никому, ведь каждая женщина этого достойна.

Какой же ваш уникальный опыт?

Я не боюсь пробовать. Я, если уже что-то придумываю, то сразу стараюсь это воплотить. Важно делать и не бояться. Если у вас есть великая идея, и если вы уже сейчас можете предпринимать шаги для ее реализации – значит это точно ваше дело. А если думаете отложить действия на завтра, послезавтра, то и не нужно. Одно из самых больших достижений нашей платформы сейчас в том, что вместе с нами женщины начали пробовать и не бояться.

А если все же случился провал?

Тоже хорошо, ведь это же опыт. Я часто слышу фразу о каком-то продукте, который стал успешен: "Ну я это давно придумал/ла". А я говорю: "Вы это придумали, а кто-то воплотил в жизнь". Сама по себе идея – ничего не стоит, ее нужно реализовывать. Если вы сделали и у вас не получилось, то вы же все равно молодец! Провал научит сделать следующий шаг правильнее. У каждой идеи есть только два варианта: получилось или нет, третьего не дано.

Ярослава Антипина: Сама по себе идея ничего не стоит, ее нужно реализовывать Фото: Иван Марчук, Сегодня

Часто девушки что-то планируют и делятся этим, но сталкиваются с такими "всезнайками", которые начинают критиковать, – у нас же таких нет! Женщины WE ARE научились поддерживать друг друга. Ведь когда вы приходите в коллектив, где можно быть собой и отбросить стереотипы, вы тоже станете так себя вести: не набрасываясь на других, ведь это попросту деструктивно. Услышать же себя невозможно, не слушая других. Я также уверена и в том, что запускать свой бизнес не всегда так уж необходимо, кто-то найдет себя в материнстве или в саморазвитии..

Как решаете в какое время и какую лучше рубрику публиковать?

Сначала ориентировалась на статистику в Facebook, но потом перестала. Если рубрика посвящена бизнесу, то это рабочие дни. Искусство, развлечения, дети, танцы – это выходные. В пятницу вечером я вообще ничего не публикую. В общем, я все решения переношу через себя, а потом просто наблюдаю за реакциями девушек.

А сколько у вас в команде девушек?

Как такового штата у меня нет. Я знаю, кажется, так не бывает, но девушки работают бесплатно, ведь они настолько верят в сообщество WE ARE и им нравится то, что они делают. Уже за год мы успели помочь многим, даже расширить их бизнес на другие города, ведь опыт и возможности не должны иметь границ. Если, например, мне нужно усилить наши рубрики, чтобы потом можно было качественно их запустить в мобильном приложении, я просто бросаю клич и спрашиваю, кто из девушек готов быть ответственным за это, и в течении суток я закрываю этот вопрос.

Сколько участниц в вашей экосистеме?

В Киеве, с которого все и началось, у нас пока самая большая площадка, здесь почти четыре тысячи участниц, всего – около семи тысяч в мире. Активных городов – до 10. Я хочу, чтобы в каждом городе были свои эксперты, которые могут собрать девушек и внедрять то, что внедряем мы.

Ярослава Антипина: Девушки в моей команде работают бесплатно, ведь они настолько верят в сообщество WE ARE Фото: Иван Марчук, Сегодня

Какие были ошибки при запуске?

В Киеве мы провели больше сотни оффлайн встреч, пока я не решила их прекратить. Потому что мы стали делать все очень рутинным и это перестало интересовать. Я вдруг поняла, что мы забыли про женщин. Да, мы доносили правильную и полезную информацию, но мы перестали делать праздник для женщин, который хочет каждая. Бокал шампанского, клубничка, подарки теперь станут постоянными атрибутами этих встреч.

Сколько стоит вступить в WE ARE?

Никаких членских взносов никогда не будет, у нас такая же политика, как у Facebook. Для женщин важна легкость, потому в WE ARE будет всегда просто вступить или его покинуть. Мне же важно, чтобы бизнес был социальным и помогал женщинам. Монетизироваться мы будем с помощью подписки, но по очень доступной цене: например, доллар в месяц уже может принести приличную сумму. Я понимаю, что люди еще к этому не привыкли, но я хочу показать, что за контент можно и нужно платить. Я сама всегда плачу за фильмы в интернете или скачанные книги.

Как раз в Украине процветают пиратские сайты, у нас не принято платить за интеллектуальную собственность...

Да, но кто как не такие молодые предприниматели как мы, можем изменить ситуацию и наладить эту бизнес-модель?! Мне кажется аудитория готова платить за контент.

А еще как собираетесь монетизировать вашу женскую экосистему?

Кроме подписок, платных размещений о услугах бизнесменов-женщин, мы еще вводим онлайн образование. Цена курсов тоже очень доступна, не дороже 500 гривен. Потому что я смотрю не только на Киев, но и на другие города. Возможно, цена 2000 гривен для столицы нормальна, но она не будет приемлемой для Конотопа, допустим. Нам важно обучать конкретным навыкам. Сейчас у нас пользуется спросом курс по ведению Instagram, например. Мы еще хотим запускать 5 или 6 курсов в месяц для того, чтобы они уже могли приносить прибыль.

По вашим наблюдением, что мешает женщинам достичь успеха?

Бояться начинать пробовать. Часто женщины прислушиваются к мнению других и при первом же негативном отклике пропадает их уверенность в себе. Часто, даже от неуверенности в себе, она начинает искать бизнес-партнера. А ведь женщины на западе этого не боятся. Мы часто выстраиваем уверенность в себе на оценках других. А ведь если делать то, что хочешь – все и получится! Мы креативны, ведь у наших женщин не такой большой опыт создания бизнеса, у женщин не было так много возможностей, им чаще приходилось исполнять роль домохозяйки. Но ведь украинки могут создавать чудеса! Благодаря WE ARE я убедилась, что если нашей женщине просто сказать "ты можешь!" – она начинает верить в себя, творить чудеса и может создать уникальный продукт. Отсутствия опыта будет даже плюсом, потому что теперь они могут создавать то, чего никто еще не создавал.

Ярослава Антипина: Отсутствия опыта при создании бизнеса будет даже плюсом Фото: Иван Марчук, Сегодня

На ваш взгляд, насколько женщины в Украине подвергаются разным типам дискриминации?

Да. Женщины говорили, что сталкивались с отказами на собеседовании по поводу работы, только потому, что у них есть маленькие дети. Женщинам все же следует меняться и проявлять волевое усилие, отстаивая свою позицию.

Счастливая женщина – это…

О, простой вопрос – это которая "ок" с собой. Чувствует себя хорошо здесь и сейчас. Когда женщина чувствует себя гармонично в любой роли: матери или бизнес-вумен.

Почему нет мужчин в женских сообществах?

Да, мужчины, конечно, приносят много конструктива. Симбиоз женщины и мужчины идеален, они усиливают друг друга. Но уж если мужчина заходит в женское сообщество, женщины начинают меняться, кокетничать, хотя могут и не отдавать себе в этом отчет. Это природа!

Какие у вас ролевые модели?

Мишель Обама, очень советую прочесть ее книгу Becoming, Белинда Гейтс, которая недавно только вышла из тени мужа, и Илон Маск. Да, он не создал ни одну компанию, зато стал отличным CEO и прославился на весь мир.

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