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За что мужчины любят женщин: всего два пункта

Сегодня, 12:30

Чтобы понимать мужчин, необходимо изучить их психологию

Влюбленность и любовь — разные вещи. В первом случае мужчина смотрит на ягодицы женщины, а во втором – в глаза. В идеале должно быть и то, и другое, говорит психолог Александр Шахов. Он назвал два главных качества, за какие мужчины любят женщин.

1. Ласковость

Синонимов этому много: женственность, мягкость, терпение и т. д. Ласковой нельзя быть через силу — это сразу видно. Ласковость — это черта характера и развивается она как и привычка: вначале сложно дается, затем уже не замечаешь как это становится твоей второй натурой.

Как освежить чувства
Как освежить чувства
Фото: pexels

Ласковость — это особое женское состояние гармонии, спокойствия. Не внешнее, не искусственное, а сама суть женской энергетики. Ласковым женщинам подчиняются самые грубые буяны. Такие женщины останавливали войны своим мягким укоризненным взглядом. Мужчины не обладают ласковостью и отдадут все, лишь бы иметь рядом ласковую жену.

2. Понимание

Мы любим тех, кто понимает нас и разочаровываемся в тех, кто не понимает. Понимание — состояние вовлеченности, эмоциональной близости, интереса к партнеру.

Чтобы тебя полюбили, искренне и навек, нужно делать прямо противоположное, что делают большинство женщин: не выпендриваться, вылезая из кожи вон, пытаясь привлечь к себе внимание и доказать, какая ты классная и великолепная (то есть не быть сосредоточенной на себе), а искренне интересоваться партнером — мужчиной.

Прощение полезно для здоровья
Прощение полезно для здоровья
Фото: Pexels

Человек чувствует растущую симпатию к другому человеку, который хочет его ближе узнать, искренне интересуется вашими эмоциями, мыслями. В какой-то момент симпатия перерастает в более глубокое чувство — любовь.

Что нужно, чтобы понимать мужчину?

Прежде всего понимать его психологию, говорит Шахов. Подавляющее большинство людей совершенно не представляют, что творится у другого человека в душе потому, что не интересуется по-настоящему. Все хотят, чтобы поняли их, но не стараются понять другого. А с учетом, что душевная организация мужчин и женщин такая же различная, как у кошек и собак, люди так и живут — как кошки с собаками: гавкаясь, кусаясь и страдая от непонимания.

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Какой самый частый упрек от мужчины? "Ты меня не понимаешь". Критерий насколько вы понимаете партнера простой – ваши отношения становятся открытыми и доверительными. Вы можете думать, что понимаете, но результат говорит сам за себя: если нет теплых отношений, то нет и понимания.

"Чтобы понять мужчину, нужно изучить его психологию. Нет, вы не должны. Не хотите, не изучайте. Но я считаю, что в отношениях, как мужчина, так и женщина, берут на себя ответственность – то есть, берем инициативу на себя. Инициатива мужчины в семье в том, чтобы обеспечивать безопасность (как физическую, так и эмоциональную). Инициатива женщины в семье – в улучшении отношений в семье", – подытожил психолог.

Как вернуть страсть в отношениях – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как правильно реагировать на слезы других людей: советы психолога.

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женщина отношения мужчина любовь психология
Источник: Facebook-страница Александра Шахова
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