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За кого не стоит выходить замуж: пять типов мужчин

Психолог пояснил, как проявляется тот или иной тип мужчин в отношениях с женщиной

Анна Ковпак
Сегодня, 10:20

Серьезные отношения зачастую в какой-то момент переходят на новую стадию и перерастают в брак. Но, оказывается, далеко не все мужчины подходят для роли мужа. Психолог Александр Шахов назвал пять типов мужчин, которые бесперспективны для построения серьезных отношений. Он также пояснил свою точку зрения тем, как проявляется тот или иной тип мужчин в отношениях с женщиной.

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1️. Нищеброд

Мужчина, который готов вступить в брак, должен иметь собственное жилье и свободные финансы. Иначе, возможно, он либо:

  • будет стремиться к финансовой состоятельности. Несмотря на наличие семьи, все его ресурсы будут уходить на работу;
  • либо он привыкнет к такому уровню жизни и решит: "Все и так хорошо, мне незачем напрягаться".

2. Маменькин сынок

Такой мужчина может быть очень ласковым, нежным, заботливым. Но как только дело дойдет до принятия серьезных решений — он окажется беспомощен. Женщина, выходящая замуж за маменькиного сынка, на самом деле выходит замуж за его маму. А для мамы она — соперница, которая увела ее мужчину.

Распознать маменькиного сынка можно по тому, что в его жизни очень много мамы. Он тепло о ней отзывается, ходит каждый день обедать, много ей помогает, она часто бывает у него.

Женщины в поисках настоящего мужчины – смотрите видео:

3️. Молодой орангутанг

Это любой парень в возрасте до 28-29 лет. Серьезные отношения с ним невозможны из-за двух биологических программ, заложенных в его организме.

  • "Оплодотворяй как можно больше самок, чтобы продлить свой род". У молодых парней зашкаливает тестостерон, они постоянно хотят заниматься сексом, везде видят сексуальные сигналы и практически не способны хранить верность одной женщине.
  • "Изучай мир". В природе старые самцы выгоняют молодых, чтобы те исследовали новые территории и образовывали новые стаи. Молодые мужчины занимаются развлечениями, экспериментами, поисками своего места в этом мире, чтобы только после этого создать семью.

4️. Отелло

Это решительный, стабильный, серьезный мужчина. Он принимает за женщину решения, говорит, что ей делать, и этим вызывает ощущение надежности. Он как папа, с которым не нужно ни за что нести ответственность. Но это чистой воды манипулятор. Он будет постепенно загонять женщину в тюрьму: готовь салат вот так, одевайся так, туда не ходи, с теми не дружи, этим не занимайся. Он будет ставить жесткие, категоричные рамки без альтернатив.

В результате женщина останется практически без увлечений, социальных контактов, постоянно в чем-то виноватая.

5. Нарцисс

Он красивый, умный, талантливый, харизматичный. Как ни посмотри – идеальный вариант, если бы не тот факт, что у него абсолютно холодное сердце. Нарцисс может любить женщину лишь как обрамление себя, любить ее любовь к себе, ее восхищение собой.

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Фото: pexels

Как только она перестанет восхищаться, он равнодушно уходит к другой. Он никогда не даст любовь, уважение и заботу в ответ. Чистой воды манипулятор.

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Источник: Facebook-страница Александра Шахова
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