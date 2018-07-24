Зачем людям рисковать: убедительные причины

Мамы больше оберегают дочерей, чем сыновей, в то время, когда они играют на детских площадках

Рискуйте с умом. Фото: pixabay

Рисковать в своей жизни хотят далеко не все и не всегда. Но выход из зоны комфорта имеет свои плюсы и положительные свойства.

Вашему вниманию несколько убедительных наставлений, почему так полезно испытывать себя в нестандартных ситуациях и почему обязательно нужно становится смелее, передает "Лиза".

В чем польза от риска?

При каждом разе, когда ты пробуешь что-то новое, твой мозг вырабатывает дофамин – гормон удовольствия, который отвечает как за приятные чувства, так и за учение и приобретение новых навыков.

При нетипичном моменте он подает разные сигналы в мозг по типу: "А это здорово", "Это мне нравится", "Это плохо". Мозг запоминает все реакции, и в следующий раз, когда выпадет такая же или схожая ситуация, ты уже будешь знать, как действовать. Новые ощущения повысят приток крови к голове, что улучшает память и работу сосудов мозга.

Это будет действовать при любом новом состоянии, начиная от выполнения необычных дел и до смены работы, переезда и так далее. Уверенность в своих действиях, эмоциональная устойчивость и открытость – список нескольких выгод, которые ты получаешь, когда испытываешь себя в нетипичных ситуациях.

Почему люди боятся рисковать?

По результатам исследования, которые были обнародованы в Journal of Applied Developmental Psychology, выяснилось, что мамы больше оберегают дочерей, чем сыновей в то время, когда они играют на детских площадках. Точно такую же тенденцию можно наблюдать и среди детей, которых по разным причинам лечили в больнице – мамы девочек более взволнованы, чем мамы мальчиков. Излишняя бережность родителя в будущем может сильно повлиять на поведение ребенка. Он будет вести себя так же по отношению к незнакомым ситуациям.

Ограждая всеми возможными способами свою дочь и выстраивая вокруг нее некий защитный "пузырь", мама, которая думает, что делает лучше, неосознанно дает ей установку избегать незнакомых людей и новых ситуаций. По этой причине, когда ребенок становится старше, для него будет большой трудностью справляться с проблемами и находить решение самостоятельно.

Как отмечают многие психологи, еще с самого детства человеку необходимо быть вовлеченным в необычные и незнакомые ситуации. Таким образом, человек учится стратегиям решения сложных задач и в дальнейшем легче справляется с трудностями на пути в своей жизни. Долой страхи – становись смелее!

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От маленького до большого

Разъясним на примере подготовительного процесса к выступлению перед публикой с речью. Если ты боишься произносить речь перед огромной аудиторией людей – сперва нужно хорошенько подготовится. Начинай с малого. Для начала попробуй научиться говорить стоя перед зеркалом, затем попрактикуйся, записывая видеоролики на свой телефон, и наконец – толкни речь перед близкими и друзьями. Постепенно, ты придешь к тому, к чему намечена твоя цель.

Выбери "свой" риск

Кончено же, у каждого из нас понятие риска разные. Для одного человека риск – это поплавать с акулами, для другого – попробовать себя в новом амплуа, для третьего – заказать не привычный свиной стейк в ресторане, а попробовать запеченную скумбрию. И все они верные. Смысл в том, чтобы разобраться, что конкретно выходит за рамки твоего комфорта и двигаться в этом направлении пусть даже и небольшими шагами.

Очень важно делать это регулярно – чем больше ты привносишь в свою жизнь разнообразия, тем чаще будет организм получать дофамин, а ты – отличное настроение и мощный заряд вдохновения на новые свершения.

Не стоит путать риск с импульсивностью

Нужно суметь развить в себе заинтересованность в чем-то неизвестном. Вместе с этим нужно постараться прийти именно к разумному риску, который ты заранее спланируешь. Элементарный этому пример: не нужно соглашаться спонтанно и на эмоциях прыгать с парашютом, не пройдя при этом курс подготовки (инструктаж). Всегда нужно идти в жизни по золотой середине и согласовывать с самым собой все важные моменты, при этом развиваясь и не боясь совершать новые подвиги. Для новых целей, новых возможностей.

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