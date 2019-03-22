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Зачем переводят часы в Украине в 2019 году

Узнайте, зачем придумали перевод часов в Украине и мире

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:46
Зачем придумали перевод часов
Зачем придумали перевод часов
Фото: Pixabay

Ежегодно весной и осенью Украина, как и многие другие страны, переводит часы то на летнее, то на зимнее время. Нынешняя весна – не исключение, и перевод часов на летнее время в 2019 году традиционно состоится в последнее воскресенье марта, т.е. 31 числа. Кто и зачем придумали перевод часов в Украине и мире, узнайте в нашей статье.

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Процесс перевода часов с зимнего на летнее время и наоборот вот уже более века будоражит разные страны, в том числе и Украину.

В частности, главной целью перевода часов на летнее время считается экономия энергетических и топливных запасов страны за счет более рационального использования дневного света для бодрствования, труда и времяпровождения. Во многих странах летнее время так и называется – "daylight saving time" (DST) – т.е. время, сберегающее дневной свет.

Авторство идеи экономии свечей и активном использовании солнечного света по утрам перевода часов принадлежит американскому изобретателю, политику и дипломату Бенджамину Франклину, который еще в 1784 году опубликовал об этом свое предложение.

А вот система летнего времени в современной интерпретации была предложена в 1898 году новозеландским энтомологом Джорджом Верноном Хадсоном, который во время охоты за насекомыми осознал ценность дополнительного дневного света.

Еще одна версия появления идеи перевода времени озвучивает в качестве автора английского строителя Уильяма Уиллета, который в начале ХХ века описал свои наблюдения спящего города при уже поднявшемся солнце и предложил всем жителям вставать раньше.

Первой европейской страной, применившей на практике идею рационального использования летнего времени с целью сохранения угля во время войны, стала Германия в 1916 году. Позже к ней присоединились Великобритания, Россия, США и другие страны.

Периодически государства отказывались от этой практики, а затем вновь возвращались к ней. В последнее время, начиная с 2017 года, тема отмены перевода стрелок часов снова стала актуальной в Европарламенте.

Зачем переводят часы в Украине

В Украине перевод часов осуществляют согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Цель озвучена та же – экономия энергетических и электроресурсов страны. Хотя споры о целесообразности перевода часов ведутся уже давно. Ведь в противовес экономии выставляется вред для организма человека и другие факторы.

Какие страны переводят часы

Всего в мире насчитывается более 70 стран и территорий, которые регулярно переводят время: США, Канада, Мексика, все страны Европы (кроме Исландии, России и Белоруссии), Куба, Иран, Сирия, Иордания, Ливан, Израиль, Палестина, большинство штатов в Австралии, Новая Зеландия, Чили, Бразилия, Парагвай. От использования летнего времени отказались Япония, Китай, Индия, Сингапур и другие страны.

Куда переводят стрелки на летнее и зимнее время

Многие люди путаются когда и в какую сторону необходимо крутить стрелки часов при переходе на то или иное время. Предлагаем вам простое мнемоническое правило, запомнив которое, вы никогда не "заблудитесь" в часах.

ВВ – ОО

Весной Вперед – Осенью Обратно

как видите, все очень просто!

Ранее мы рассказывали, как легко адаптироваться к переводу времени.

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