Здоровая агрессия: что это такое и зачем она нужна

Психолог Ольга Мирошникова дала специальную практику, чтобы помочь в понимании своих эмоций

Слово "агрессия" происходит от латинского значения "шаг вперед", противоположность агрессии – не миролюбие, а регресс, что буквально означает "шаг назад". Но в обществе агрессию принято считать негативным проявлением эмоций. Есть ли такая вещь, как здоровая агрессия и зачем она нужна, рассказала психолог Ольга Мирошникова. По ее словам, здоровая агрессия заключается в том, чтобы быть способным справиться с трудностями перед лицом конкуренции, неудач.

Агрессия занимает важное место в спектре человеческих эмоций, и это чувство дает информацию о том, как мы можем заботиться о себе и наших отношениях. Напористость – один из многих способов реагирования на агрессивные импульсы. Наши врожденные агрессивные побуждения вовсе не разрушительны, а скорее стремятся к выживанию и росту, поясняет психолог.

Здоровая агрессия – это стимул двигаться вперед, разрешать конфликты используя конструктивные подходы.

По словам Ольги, в некоторых восточных и западных культурах существует тенденция подавлять любое выражение этой природной силы с раннего возраста: детей ругают, даже наказывают за повышение тона их голоса.

Как проявлять агрессию Фото: Pexels

"Вероятно, в результате этого многие взрослые будут избегать любой прямой конфронтации, вместо этого прибегая к пассивно-агрессивным моделям поведения, таким как упрямство, недовольные высказывания, прокрастинация, злые шутки", – рассказала психолог.

Здоровая агрессия – это позитивный импульс к росту, обучению и творчеству – в конечном итоге к выживанию в мире. Это то, что побуждает нас делать выбор, столкнувшись с трудностями, устанавливать личные границы или же бороться за свои права.

Люди, которым свойственно подавлять свой гнев, больше испытывают раздражительность и негативизм по отношению к себе и к другим людям.

Практика "Mindfulness" или осознанности может помочь в понимании своих чувств и эмоций. Осознанность означает, что мы уделяем внимание своим мыслям и эмоциям без осуждения, просто замечая их, и фиксируя внимание на своих переживаниях в данный момент.

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