Здравствуй, школа! Как помочь ребенку справиться со стрессом
Умение справляться со стрессом в школе влияет на последующую жизнь ребенка
С чем у вас ассоциируется 1 сентября? Школьная линейка, шуршание букетов, встреча с нарядными одноклассниками и учителями. Но кроме праздника, возвращение к учебе приносит и новые страхи. Согласно исследованиям, если ребенок не научится справляться со стрессом в школе, в дальнейшей жизни он будет переживать намного более сильное
напряжение.
С первого сентября появится новый предмет в школах – смотрите видео:
Психотерапевт Вячеслав Халанский называет такие причины детского стресса: конфликты родителей между собой; недостаток времени, которое семья проводит вместе; конфликты между учениками и учителями; буллинг среди учеников; завышенные требования к себе; зависимость от гаджетов как защитная реакция ребенка от одиночества.
Читайте также:Как выбрать школьную форму: важные советы
Следующий тест поможет вам определить уровень стресса у ребенка. Понаблюдайте за его поведением. "Да" на большую часть ответов означает, что необходимо обратиться за консультацией к специалисту.
- Ребенку трудно сделать первый шаг, чтобы добиться цели.
- Бывает дрожь, подергивание в разных частях тела.
- Ребенок переживает из-за ситуаций, в которых может показаться глупым.
- Чувствует депрессию и тоску.
- То, что раньше приносило радость, оставляет равнодушным.
- Ребенок остро реагирует на различные ситуации в семье и школе.
- Вспыльчивый, раздражительный.
- Проблемы с засыпанием или со сном.
- Занимается деятельностью, которая заставляет его нервничать и беспокоиться.
- Расстраивается по пустякам.
Как же помочь школьнику снизить уровень стресса? Вот несколько рекомендаций Вячеслава Халанского.
- Чтобы определить источник стресса, общайтесь с ребенком. Спрашивайте, чего он боится. После уроков найдите время выслушать, как прошел день в школе.
- Чувствуйте вашего ребенка. Не перегружайте его уроками, секциями или репетиторами. Наблюдайте за его поведением, обращайте внимание на настроение и самочувствие.
- Ходите на родительские собрания, налаживайте отношения с другими родителями. Привносите позитив, будьте инициативны и заинтересованны, это помогает детям вовлечься в учебный процесс.
- Делитесь с ребенком историями из вашего детства, о своих школьных переживаниях, удачах и провалах.
- Выходные дни — время семейного общения и активного отдыха без гаджетов. Оставляйте место для спонтанности. Если в семье больше одного ребенка, находите время для каждого из них.
- Помогите ребенку научиться разумно пользоваться гаджетами и интернетом. Ставьте ограничения и будьте внимательны, чтобы не возникло зависимости.
- Идеальных родителей не существует. Дети впитывают наши модели поведения, и нам есть над чем поработать. Но не вините себя, если делаете что-то не так.
- Любите своего ребенка. Он замечательный уже просто потому, что пришел в вашу жизнь. Именно воспоминания о проявлениях родительской любви будут греть ребенка долгие годы.
- Учитесь любить себя, заботиться о себе. Будьте проводником и наставником для ребенка в этом мире.
- Родители много отдают, важно восполнять свои силы и ресурсы. Находите смыслы и цели, не замыкаясь лишь на ребенке. Разнообразьте свою жизнь.
Напомним, ранее мы писали, как вырастить ребенка счастливым.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram