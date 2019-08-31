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Здравствуй, школа! Как помочь ребенку справиться со стрессом

Умение справляться со стрессом в школе влияет на последующую жизнь ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:30
Как научить ребенка справляться со стрессом в школе
Как научить ребенка справляться со стрессом в школе
Фото: Depositphotos

С чем у вас ассоциируется 1 сентября? Школьная линейка, шуршание букетов, встреча с нарядными одноклассниками и учителями. Но кроме праздника, возвращение к учебе приносит и новые страхи. Согласно исследованиям, если ребенок не научится справляться со стрессом в школе, в дальнейшей жизни он будет переживать намного более сильное
напряжение.

С первого сентября появится новый предмет в школах – смотрите видео:

Психотерапевт Вячеслав Халанский называет такие причины детского стресса: конфликты родителей между собой; недостаток времени, которое семья проводит вместе; конфликты между учениками и учителями; буллинг среди учеников; завышенные требования к себе; зависимость от гаджетов как защитная реакция ребенка от одиночества.

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Следующий тест поможет вам определить уровень стресса у ребенка. Понаблюдайте за его поведением. "Да" на большую часть ответов означает, что необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

  1. Ребенку трудно сделать первый шаг, чтобы добиться цели.
  2. Бывает дрожь, подергивание в разных частях тела.
  3. Ребенок переживает из-за ситуаций, в которых может показаться глупым.
  4. Чувствует депрессию и тоску.
  5. То, что раньше приносило радость, оставляет равнодушным.
  6. Ребенок остро реагирует на различные ситуации в семье и школе.
  7. Вспыльчивый, раздражительный.
  8. Проблемы с засыпанием или со сном.
  9. Занимается деятельностью, которая заставляет его нервничать и беспокоиться.
  10. Расстраивается по пустякам.

Как помочь ребенку справится со стрессом
Как помочь ребенку справится со стрессом
Фото: Pixabay

Как же помочь школьнику снизить уровень стресса? Вот несколько рекомендаций Вячеслава Халанского.

  • Чтобы определить источник стресса, общайтесь с ребенком. Спрашивайте, чего он боится. После уроков найдите время выслушать, как прошел день в школе.
  • Чувствуйте вашего ребенка. Не перегружайте его уроками, секциями или репетиторами. Наблюдайте за его поведением, обращайте внимание на настроение и самочувствие.
  • Ходите на родительские собрания, налаживайте отношения с другими родителями. Привносите позитив, будьте инициативны и заинтересованны, это помогает детям вовлечься в учебный процесс.
  • Делитесь с ребенком историями из вашего детства, о своих школьных переживаниях, удачах и провалах.
  • Выходные дни — время семейного общения и активного отдыха без гаджетов. Оставляйте место для спонтанности. Если в семье больше одного ребенка, находите время для каждого из них.
  • Помогите ребенку научиться разумно пользоваться гаджетами и интернетом. Ставьте ограничения и будьте внимательны, чтобы не возникло зависимости.
  • Идеальных родителей не существует. Дети впитывают наши модели поведения, и нам есть над чем поработать. Но не вините себя, если делаете что-то не так.
  • Любите своего ребенка. Он замечательный уже просто потому, что пришел в вашу жизнь. Именно воспоминания о проявлениях родительской любви будут греть ребенка долгие годы.
  • Учитесь любить себя, заботиться о себе. Будьте проводником и наставником для ребенка в этом мире.
  • Родители много отдают, важно восполнять свои силы и ресурсы. Находите смыслы и цели, не замыкаясь лишь на ребенке. Разнообразьте свою жизнь.

Напомним, ранее мы писали, как вырастить ребенка счастливым.

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