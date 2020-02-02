Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля
Дата 02.02.2020 может повлиять на вашу жизнь
Числа окружают нас повсюду и мы часто обращаем внимание на их совпадения. Особое значение имеют зеркальные даты и многие эксперты рекомендуют уделить внимание ангельской нумерологии. В 2020 году есть даты, на которые нужно обратить внимание.
Смотрите интервью с нумерологом Айсулу Ахимовой – видео:
Узнайте о том, каким образом дата 02.02.2020 повлияет на жизнь и какие события произойдут в этот день.
Нумерологи отмечают: сумма цифр в дате 02.02.2020 дает восьмерку – символ бесконечности. Это значит, что решения и события 2 февраля могут стать решающими для всей жизни. Любые знакомства в этот день, 2 февраля, окажутся роковыми. Хорошие люди могут войти в жизнь человека навсегда и изменить ее к лучшему, в то время как плохие – стать источником проблем на многие годы.
Астрология же рассматривает такие дни как моменты столкновения эпох и обновления вселенной. В этот день нарушается хаотичность Вселенной, и все основные правила становятся противоположными. Зеркальная дата может стать точкой невероятных изменений как в жизни отдельного человека, так и всей планеты в целом. В восточных культурах зеркальные даты считаются днями магии и судьбоносных событий. В Китае в такие дни стараются играть свадьбы и браться за новые дела, ведь они непременно будут благословлены силами вселенной.
Эксперты предлагают посвятить зеркальную дату творчеству – в этот день особенно вероятны озарения, рождение новых идей и планов.
Любая агрессия и недовольство отразятся в будущем, поэтому стоит начать день с улыбки и не отказывать в помощи окружающим. Под влиянием двойки обостряется интуиция, и нумерологи рекомендуют доверять внутреннему голосу.
В важных вопросах нужно следовать не чужому мнению, а прислушиваться к своей интуиции. Вообще нужно оградить себя от чужого влияния: мнение со стороны может сбить вас с истинного пути.
В такой день нельзя сидеть без дела. Удача в этот период ждет многих, в особенности творческих людей, представителей профессий, которые связаны с продажами, финансами, интеллектуальной деятельностью.
Стоит отметить, что следующая полностью зеркальная дата нас ожидает лишь через сто с лишним лет — 12 декабря 2121, — а потом только через тысячу.
Напомним, ранее мы рассказывали о Китайском Новом годе 2020.
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