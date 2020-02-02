Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

Дата 02.02.2020 может повлиять на вашу жизнь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:31
Зеркальная дата 02.02.2020
Зеркальная дата 02.02.2020
Фото: Pexels

Числа окружают нас повсюду и мы часто обращаем внимание на их совпадения. Особое значение имеют зеркальные даты и многие эксперты рекомендуют уделить внимание ангельской нумерологии. В 2020 году есть даты, на которые нужно обратить внимание.

Смотрите интервью с нумерологом Айсулу Ахимовой – видео:

Узнайте о том, каким образом дата 02.02.2020 повлияет на жизнь и какие события произойдут в этот день.

Дата 02.02.2020: что означает

Нумерологи отмечают: сумма цифр в дате 02.02.2020 дает восьмерку – символ бесконечности. Это значит, что решения и события 2 февраля могут стать решающими для всей жизни. Любые знакомства в этот день, 2 февраля, окажутся роковыми. Хорошие люди могут войти в жизнь человека навсегда и изменить ее к лучшему, в то время как плохие – стать источником проблем на многие годы.

Астрология же рассматривает такие дни как моменты столкновения эпох и обновления вселенной. В этот день нарушается хаотичность Вселенной, и все основные правила становятся противоположными. Зеркальная дата может стать точкой невероятных изменений как в жизни отдельного человека, так и всей планеты в целом. В восточных культурах зеркальные даты считаются днями магии и судьбоносных событий. В Китае в такие дни стараются играть свадьбы и браться за новые дела, ведь они непременно будут благословлены силами вселенной.

Читайте также:
"Нельзя написать семерку и сразу стать счастливым человеком": интервью с нумерологом Айсулу Ахимовой

Эксперты предлагают посвятить зеркальную дату творчеству – в этот день особенно вероятны озарения, рождение новых идей и планов.

Дата 02.02.2020: чем опасна

Любая агрессия и недовольство отразятся в будущем, поэтому стоит начать день с улыбки и не отказывать в помощи окружающим. Под влиянием двойки обостряется интуиция, и нумерологи рекомендуют доверять внутреннему голосу.

02.02.2020: что нельзя делать

В важных вопросах нужно следовать не чужому мнению, а прислушиваться к своей интуиции. Вообще нужно оградить себя от чужого влияния: мнение со стороны может сбить вас с истинного пути.

В такой день нельзя сидеть без дела. Удача в этот период ждет многих, в особенности творческих людей, представителей профессий, которые связаны с продажами, финансами, интеллектуальной деятельностью.

Стоит отметить, что следующая полностью зеркальная дата нас ожидает лишь через сто с лишним лет — 12 декабря 2121, — а потом только через тысячу.

Напомним, ранее мы рассказывали о Китайском Новом годе 2020.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 2 - 8 февраля: все знаки зодиака Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака
астрология символ нумерология дата
Реклама

Новости партнеров

ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка, можно смотреть вечно
ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка, можно смотреть вечно
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
Как вкусно засолить сало, чтобы
Как вкусно засолить сало, чтобы "таяло" во рту
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:52Афиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

Сегодня, 09:47Fun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 19:16Шоу-бизнес

"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

Вчера, 05:45Психология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов будет позитивный день, а Рыбам – повезет

31 январяПсихология

Високосный 2020 год: главные запреты и суеверия

31 январяFun

"Эти фото – подделка": жертва Холокоста сделала сенсационное заявление

31 январяШоу-бизнес

Известная российская певица госпитализирована с подозрением на коронавирус: фото

31 январяFun

Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фото

31 январяFun

"Давай играть": девушка научила свою собаку говорить, видео

31 январяFood

Быстрый пирог на сковороде с яблоками

31 январяТехно

Apple приготовила приятный сюрприз владельцам старых iPhone

31 январяШоу-бизнес

Влад Яма осуществил мечту жены в Майами: красочное фото

31 январяПсихология

Четыре знака зодиака, которых ждет сегодня невероятная удача

30 январяWellness

Диета Дюкана: особенности похудения

30 январяFun

День сурка 2020: когда и как отмечают в Украине и мире

30 январяШоу-бизнес

Рэмбо поседел! 73-летний Сильвестр Сталлоне сменил имидж

Новости партнеров

Як виглядає Настуся з казки «Морозко» зараз: їй вже 71 рік
Як виглядає Настуся з казки «Морозко» зараз: їй вже 71 рік
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Як змінилися актори серіалу «Бідна Настя»
Як змінилися актори серіалу «Бідна Настя»
Ученые назвали самую проблемную группу крови
Ученые назвали самую проблемную группу крови
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Обнаружен новый агрессивный вид рака
Обнаружен новый агрессивный вид рака
Торт Наполеон творожный
Торт Наполеон творожный
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года