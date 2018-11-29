Жара провоцирует рост насилия и самоубийств: необычное исследование
По словам ученых, жара способствует выработке тестостерона, что может повышать агрессию
Повышение температуры всего на один градус Цельсия выше нормы провоцирует рост самоубийств и насилия. Это выяснили ученые из США и Австралии, опубликовав результаты своего исследования в журнале The Lancet.
Оказалось, что при повышении температуры количество самоубийств увеличивается на 2%, а количество обращений в больницы с нанесенными самостоятельно повреждениями — на 0,7%. В то же время количество вызовов скорой помощи в связи с нападениями возрастало на 4%, а количество обращений с обострениями психических заболеваний — на 6%.
При этом ученые отметили, что жара летом в ближайшие десятилетия станет обычным явлением и прогнозируют повышение температуры на 5°C.
Согласно предположению ученых, жара влияет на биохимию мозга, разрушая нейромедиаторы, которые регулируют эмоции. Кроме того, жара способствует выработке тестостерона, что может повышать агрессию.
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