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Жара провоцирует рост насилия и самоубийств: необычное исследование

По словам ученых, жара способствует выработке тестостерона, что может повышать агрессию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:29
Жара может быть опасной. Фото: depositphotos
Жара может быть опасной. Фото: depositphotos

Повышение температуры всего на один градус Цельсия выше нормы провоцирует рост самоубийств и насилия. Это выяснили ученые из США и Австралии, опубликовав результаты своего исследования в журнале The Lancet.

Оказалось, что при повышении температуры количество самоубийств увеличивается на 2%, а количество обращений в больницы с нанесенными самостоятельно повреждениями — на 0,7%. В то же время количество вызовов скорой помощи в связи с нападениями возрастало на 4%, а количество обращений с обострениями психических заболеваний — на 6%.

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При этом ученые отметили, что жара летом в ближайшие десятилетия станет обычным явлением и прогнозируют повышение температуры на 5°C.

Согласно предположению ученых, жара влияет на биохимию мозга, разрушая нейромедиаторы, которые регулируют эмоции. Кроме того, жара способствует выработке тестостерона, что может повышать агрессию.

Тем временем сайт Сегодня.Lifestyle выяснил про новолуние в декабре 2018 года: когда ожидать и какое влияние окажет. Оно произойдет во время тау-квадрата с Марсом и Нептуном в Стрельце и соединения с Солнцем в Стрельце.

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