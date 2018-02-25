Женщины, делающие первый шаг в отношениях, более удачны в любви – иссделование

Учитывались данные о парах, которые живут вместе не менее года

В ходе нового исследования выяснилось, что женщины, делающие первый шаг в отношениях, более удачны в любви.

Приложение для знакомств The League провело исследование, в ходе которого были проанализированы данные о 100 гетеросексуальных парах, которые находятся в стабильных и крепких отношениях. Учитывались данные лишь о тех парах, которые живут вместе не менее года, передает Independent.

В результате выяснилось, что в одной из трех пар, которые в данный момент находятся в серьезных отношениях и удовлетворены ими, инициатором выступала женщина – именно она первой писала партнеру в сети или посредством смс-сообщения. Исследователи отмечают, что согласно анализу данных, те женщины, которые делают первый шаг в отношениях, имеют в три раза больше шансов завести роман, который может привести к семье и браку.

Кроме того, исследование показало, что пары, удовлетворенные своими отношениями, имели разницу в возрасте в среднем 3 года. Также выяснилось, что у 80 процентов крепких пар, в отношениях которых наблюдается гармония и взаимопонимание, партнеры имеют примерно одинаковый уровень образования.

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