Женщины, делающие первый шаг в отношениях, более удачны в любви – иссделование
Учитывались данные о парах, которые живут вместе не менее года
В ходе нового исследования выяснилось, что женщины, делающие первый шаг в отношениях, более удачны в любви.
Приложение для знакомств The League провело исследование, в ходе которого были проанализированы данные о 100 гетеросексуальных парах, которые находятся в стабильных и крепких отношениях. Учитывались данные лишь о тех парах, которые живут вместе не менее года, передает Independent.
В результате выяснилось, что в одной из трех пар, которые в данный момент находятся в серьезных отношениях и удовлетворены ими, инициатором выступала женщина – именно она первой писала партнеру в сети или посредством смс-сообщения. Исследователи отмечают, что согласно анализу данных, те женщины, которые делают первый шаг в отношениях, имеют в три раза больше шансов завести роман, который может привести к семье и браку.
Кроме того, исследование показало, что пары, удовлетворенные своими отношениями, имели разницу в возрасте в среднем 3 года. Также выяснилось, что у 80 процентов крепких пар, в отношениях которых наблюдается гармония и взаимопонимание, партнеры имеют примерно одинаковый уровень образования.
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